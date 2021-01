Veel kritiek voor vrouw die Hugo de Jonge lastigviel: ‘Ik doe niets kwaad hoor, Hugo’

Een vrouw die op Twitter een video plaatste waarin ze Hugo de Jonge lastigviel, zorgt voor veel boze reacties. „Ik doe niets kwaad hoor, Hugo. Ik kom echt in liefde”, zegt Karin-Maria steeds in haar video. Honderden Twitteraars, waaronder politici, denken daar anders over.

In de video zien we demissionair minister Hugo de Jonge die al telefonerend over het Plein in Den Haag loopt. Karin-Maria, zo luidt haar naam op Twitter, volgt hem en zegt ondertussen: „Misschien geloof je dat niet, maar ik kom echt in liefde. Ja jongens, ik wil Hugo zo graag even in zijn ogen kijken. Maar dat wil hij niet, lijkt het.”

‘Dan komen we bij de liefde, Hugo’

Op de video is te zien hoe iemand anders, een jongen met een microfoon, ook achter Hugo aanloopt. Terwijl De Jonge aan het bellen is roept de jongen er steeds doorheen: „Hoe lang moet de avondklok nog gaan duren?”, vraagt hij steeds. De Jonge besluit er wat van te zeggen: „Wil je even kappen alsjeblieft? Je ziet toch dat ik zit te bellen. Het is toch asociaal om dit te doen, of niet?”

Karin-Maria noemt zijn reactie „niet heel aardig” en blijft achter demissionair minister De Jonge aanlopen. Uiteindelijk roept ze naar hem: „Hugo, ik zie dat je heel boos bent. Zullen we samen even schreeuwen, Hugo? Misschien helpt dat. Even alle frustratie eruit en dan komen we bij de liefde, Hugo. Zal ik eerst even beginnen? Dan schreeuw in al mijn boosheid en frustratie eruit. Niks persoonlijks, goed?” Waarop ze begint met gillen.



Boze reacties

Karin kan met haar video niet op veel sympathie rekenen. Mensen vragen zich af waarom ze dit doet en vinden het respectloos, net als de manier waarop ze hem aan blijft spreken: „Hoezo kwam je ‘in liefde’? Dan zou je toch zijn grenzen respecteren? Hij zei duidelijk Nee. En het is voor jou nog altijd Minister de Jonge”, schrijft Christine.

„Bijzonder wel, want mensen die anderen met zo’n belerend toontje aanspreken komen doorgaans helemaal niet in liefde, Karin”, Twittert Stijn. En ook Robi reageert boos: „Heel stoer, Karin. Ben je nu trots op jezelf? Ga eens ff na onder hoeveel druk deze man staat. Je zou je je ogen uit je kop moeten schamen en hem met rust moeten laten.”



Miss Mental schrijft: „Als je echt in liefde kwam, verplaats je dan eens in hem, al maanden bedreigt, uitgescholden en dan komt er een vreemde vrouw met een camera achter je aan stoer doen, heb je daar dan zin in? Ik denk dat weinig mensen in zijn schoenen willen staan.”

Politici reageren

Politici reageren boos op de video van Karin. Zo zegt Tweede-Kamerlid Pieter Omtzigt: „Even van de Kamer naar het ministerie lopen betekent dus dit voor Hugo de Jonge. Als je naïef bent en dit liefde noemt, doe mij dan maar even geen liefde in de politiek. (ps: dit doe je ook niet bij je buurman toch?)”

Ook Tweede-Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius reageert: „Mensen op straat zo onbeschoft lastigvallen en ook nog vinden dat je goed bezig bent. Dan ben je wel echt van het padje af. Met je liefde. Hou toch op.”



