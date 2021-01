China neemt anale coronatesten in gebruik, het levert banale grapjes op

Waar wij het nog gewoon doen met de ‘oude vertrouwde coronatest’, heeft China intussen weer iets nieuws bedacht. Een anale variant.

Je zou het misschien wel ‘coronanaaltest’ kunnen noemen, al zal het in China weer heel anders klinken. China heeft namelijk anale coronatesten in gebruik genomen. Die kunnen naar verluidt nauwkeuriger zijn dan uitstrijkjes uit de neus en keel. De testmethode leidt wel tot ongemakkelijke, flauwe en toch ook best wel grappige reacties op sociale media. „Die rijen bij de corona drive-in gaan zo’n pain in the ass worden.”



ugh, those drive-up testing lines are gonna be such a pain in the ass. — 𝕭𝖎𝖌𝖌𝖎𝖊 𝕾𝖒𝖆𝖑𝖑𝖘 (@bigendiansmalls) January 27, 2021

China

China reageert ook bij kleinschalige corona-uitbraken door gebieden af te sluiten en op grote schaal inwoners te testen. Staatsmedia berichten dat inwoners van sommige wijken in Peking vorige week een anale test met een staafje hebben ondergaan. De testen worden ook al gebruikt in quarantainecentra.

Een Chinese arts legde bij staatszender CCTV uit dat sporen van het virus langer terug zijn te vinden in de anus dan in de luchtwegen, maar niet alle experts zijn enthousiast. De krant Global Times schrijft dat de ingrijpende testmethode omstreden is. Een wetenschapper van de universiteit van Wuhan zei dat testen die via de neus en keel worden afgenomen nog steeds het meeste efficiënt zijn.

(b)anale grapjes

Op sociale media wordt veel gegrapt over het testbeleid. „Ik heb twee anale testen gedaan en moest daarna ook een keeltest doen. Ik was zo bang dat de verpleegkundige zou vergeten een nieuw teststaafje te pakken”, schreef een gebruiker op berichtensite Weibo. „Ik ben zo blij dat ik eerder al ben teruggekeerd naar China”, merkte een andere gebruiker op.

Iemand weet zeker dat dit als bijzonder nieuwtje de annalen van de pandemie-geschiedenis in gaat, schrijft hij op Twitter. Een ander hoopt dat de mensen die zich laten testen niet aan de dunne zijn en weer een ander denkt te weten wanneer dit nodig is. „Na het eten van hond.”



This will be remembered as a special moment in the annals of pandemic history https://t.co/3X4EFNDCza — Laurent Thomet 卢鸿 (@LThometAFP) January 27, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.