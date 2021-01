Bernie Sanders kan wel lachen om alle memes (en niet alleen hij)

Bernie Sanders heeft gereageerd op alle memes die gisteren over het internet rondslingerden. Luchtig, sportief en met een grote glimlach.

De Amerikaanse senator Bernie Sanders reageerde daarmee op een foto van hem tijdens de inauguratie van zijn partijgenoot Joe Biden die het hele wereldwijde web overging. Sanders zit op de foto in een dikke winterjas met handgebreide wanten en een mondkapje op enigszins onderuitgezakt voor zich uit te staren. Of half te slapen, net als overigens ook voormalig president Bill Clinton overkwam.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I am once again asking you to buy my cookies @BernieSanders #Berniememes pic.twitter.com/nlTUtoyC5h — the Queen G (@soysaucebunny) January 22, 2021

Foto Bernie Sanders werd razendsnel een meme

Op internet werd de foto al in rap tempo een meme. Bernie Sanders werd op tal van plekken gefotoshopt en er werden allerlei teksten bij de foto gezet, bij wijze van grap. Sanders zegt dat hij blij is met alle aandacht. „Zo kunnen mensen zien dat we geweldige wanten maken in Vermont, jassen ook trouwens”, zei de senator tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN. Vermont is de thuisstaat van Sanders.

De wollen handschoenen zijn gemaakt door een lerares uit Vermont. Op Twitter schrijft de lerares dat ze Sanders de handschoenen een paar jaar geleden gaf. Ze maakte de wanten van oude wollen truien en gerecyclede plasticflessen. Bernie Sanders staat bekend als milieuactivist.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eigenlijk boodschappen doen

Internetgebruikers hadden veel aandacht voor de wanten en de jas van Bernie Sanders, maar vooral zijn houding zorgde voor de meeste grappen. Zo is er een meme waarbij staat: „Dit had ook schriftelijk kunnen worden afgedaan.” Een andere internetgebruiker grapt dat Sanders eruitziet alsof hij per ongeluk bij de inauguratie terecht is gekomen, terwijl hij eigenlijk boodschappen wilde doen.

Overzichtje memes Bernie Sanders

De leukste memes van Bernie Sanders op een rij zetten. Het is niet te doen, zoveel grappen en grollen rolden er over ‘het net’. Hierbij een overzichtje van memes die in elk geval in het oog sprongen. Verveel je je vandaag en had je al die memes nog niet meegekregen? Zoek dan gerust, je bent wel even zoet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#BernieSanders will always be there for you pic.twitter.com/Ka8kVEBFvs — Ella Freeman (@Ella_Freeman12) January 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kaum ist #Trump nicht mehr Präsident, macht das Internet wieder das, was es am besten kann: Memes mit #BernieSanders. pic.twitter.com/q2V6OVVT4i — Medienheld (@Medienheld) January 21, 2021

Bij deze post had niet iedereen door dat het om een meme ging:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zin in ons congres van zaterdag. pic.twitter.com/Dh9gvSVlR8 — GroenLinks (@groenlinks) January 21, 2021

En dan wordt Bernie Sanders ook nog eens nagedaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lees ook: Dichteres Amanda Gorman wil zelf ook wel president van Amerika worden