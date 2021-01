Handverwarmend: ook wanten van nieuw stijlicoon Bernie Sanders leveren geld op

Bernie Sanders is sinds vorige week spontaan een soort stijlicoon geworden. Velen zullen het beeld tijdens de inauguratie van Sanders, onderuitgezakt en bijzonder goed ingepakt, niet gauw vergeten.



i've noticed in the past two days my camera roll is increasing in bernie sanders memes and i though i should share (this gonna be a thread bc i got a lot) pic.twitter.com/KSSmP4B9Jl — Jackson Grant (@Jackson_Granttt) January 22, 2021

Memes gingen viral, van Bernie achter een drumstel tot Bernie in GoT. Zelf kon hij er wel om lachen. En hij was niet de enige. Nu is er nieuws over zijn wanten, die evenmin onopgemerkt bleven. De breister heeft door alle animo de handschoenen weer flink uit de mouwen gestoken!



I have heard your requests, and I am happy to tell you that I am making just a few more mittens today and tonight to be auctioned off for good causes. Tune in to MSNBC tomorrow morning at 7:45a.m. EST to find out where you can bid for a pair! pic.twitter.com/O6Vr7llDLz — Jen Ellis (@vtawesomeness) January 23, 2021

Deel uitverkocht

De vriendelijke oude baas besloot het momentum aan te grijpen. Eerder al maakte de senator uit Vermont bekend dat er nu truien met daarop zijn afbeelding te koop zijn. „Dat geld, ik schat dat het een paar miljoen dollar zal zijn, zal naar een liefdadigheidsorganisatie gaan.” Een deel van de merchandise, die volledig gemaakt wordt in de Verenigde Staten, is al uitverkocht, maar de stock zal worden aangevuld.



Bernie Sanders' campaign store is selling sweatshirts featuring the photo that inspired countless memes, and all the proceeds are going to Meals on Wheels programs in Sanders' home state of Vermont.https://t.co/HFf5pKjjpH — CNN (@CNN) January 24, 2021

Nu wordt mooi ingehaakt op z’n wanten, die ook al op veel reacties konden rekenen. Sommigen dachten zelfs dat ze ‘look-a-Bernie-likes’ om hun eigen handen droegen.



as soon as I saw those zigzag gloves this bernie meme popped in my head #BernieSanders #pokemon pic.twitter.com/264aQAIYrb — ⛈️ daniel 🇵🇷 (@danmoydes) January 21, 2021



I realize it’s been a few days, but I still can’t get over the fact bernie sanders wore a coat, sat in a chair, AND wore gloves — Daniel Strauss (@danielstrauss) January 23, 2021



We had sun for a bit today, so I walked farther than I had in a while, even though it was pretty chilly. It occurs to me that my warm and cozy but decidedly fuzzy gloves might be Bernie's mittens' Cousin It. pic.twitter.com/sUygc7VNWJ — Elizabeth Herreid (@eliz_herreid) January 23, 2021

De opvallende wanten, die wel wat weghebben van een experimentele lapjeskat, zijn van de hand van Jen Ellis, een leerkracht uit Vermont. Ze werden gemaakt met wol van afgedankte truien en gevoerd met fleece van gerecycleerde plastic flessen. Ellis gaf de wanten enkele jaren geleden cadeau aan de Democratische senator, die ze al vaker droeg tijdens zijn campagne. Sanders stapte vorig jaar als laatste uit de race om presidentskandidaat te worden voor de Democraten, Joe Biden haalde het uiteindelijk.



I’d pay over $100 for the red ones in the middle or donate to a charity of your choosing! I’d honestly buy any of them for over $100. Or put them in a museum haha — Tess (@tess_oc3) January 24, 2021

Ellis liet weten dat ze vereerd is dat de senator de handschoenen droeg tijdens de inauguratie, maar ze had niet verwacht dat het zo uit de handschoen zou lopen. Want haar mailbox liep over met verzoekjes. Tegenover de Jewish Insider vertelde Ellis dat ze niet voor zich zag hoe ze duizenden wanten kon maken. „En steeds als ik mijn e-mail open, zijn er weer honderden mensen die me een bericht hebben gestuurd. Ik haat het om mensen teleur te stellen, maar deze wanten zijn uniek. Soms kun je op deze wereld gewoon niet alles krijgen wat je wil.”

Goed nieuws

Door alle animo, heeft ze nu nog drie paar wanten gemaakt, die geveild worden voor goede doelen. Een paar ging naar ‘Passion 4 Paws Vermont’, een dierenasiel in Vermont, een ander paar was voor ‘Outright Vermont’, een organisatie die instaat voor de rechten van lgbtq+ in Vermont, een derde paar wordt geveild om het schoolfonds voor de dochter van Ellis te spekken.

Mensen reageren enthousiast op haar breisels. „Ik heb er meer dan 100 dollar voor het rode paar over.. Of breng ze anders naar een museum!”

