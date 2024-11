Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jake Paul wint ‘bokswedstrijd van de eeuw’ van Mike Tyson

Bokser en YouTuber Jake Paul (27) heeft de veelbesproken bokswedstrijd met veteraan Mike Tyson (57) gewonnen. Tienduizenden bezoekers in het AT&T Stadium in Arlington, Texas én miljoenen tv-kijkers wereldwijd zagen Paul na acht rondes unaniem met de winst ervandoor gaan.

Vlak voor het gevecht zei Tyson nog in een interview een „wrede overwinning” te verwachten…

Jake Paul

De twee begonnen hun wedstrijd aftastend, maar na ronde drie barstte het gevecht echt los. In de vijfde ronde begon Tyson echter zichtbaar vermoeid te raken, waardoor het Paul telkens beter lukte om de veteraan te raken, wat hem uiteindelijk de overwinning opleverde.



Jake Paul was TOYING with Mike Tyson 😛 (via @MostVpromotions) pic.twitter.com/OOkFvwMgkT — betr (@betr) November 16, 2024

Er was veel aandacht voor de wedstrijd, de eerste die live door Netflix is uitgezonden en daardoor mogelijk de best bekeken bokswedstrijd in de geschiedenis is. Sommigen noemden het zelfs het „gevecht van de eeuw”. Qua niveau bleef dat uit, maar niet qua publiciteit. Er is niet vaak eerder een sportevenement wat zoveel geld heeft opgebracht: omgerekend heeft Paul zo’n 38 miljoen euro verdiend ermee, en Tyson ongeveer de helft

Geld

Er (veel) geld mee verdienen was dan ook meer het doen dan het houden van een traditioneel boksgevecht. De focus van het evenement, dat zelf door de YouTuber is opgezet, lag dan ook vooral op de show. Zo hebben Paul en Tyson zich beiden laten volgen voor een televisiedocumentaire terwijl ze zich voorbereidden op de wedstrijd en liep een staredown twee dagen geleden helemaal uit de hand, toen Tyson, Paul in het gezicht sloeg.

Dit alles om zoveel mogelijk aandacht en kijkers te trekken. En dat doel hebben ze bereikt: er keken zóveel mensen naar de wedstrijd via Netflix, dat er storingen ontstonden. Ook Netflix-kijkers in Nederland hadden er last van.

Vriendin trots

De vriendin van Paul is de Nederlandse langebaanschaatsster Jutta Leerdam. Ook zij was in Arlington bij het duel. „Ik ben wel blij dat hij hem niet knock-out heeft geslagen. En de toespraak na afloop was ook geweldig”, zei Leerdam na afloop in een video van Betr, het bedrijf van Paul. „Ik ben trots. Hij heeft het geweldig gedaan en laten zien hoe sterk en hoe goed hij is. Hij heeft er heel hard aan gewerkt.”



“I’m kinda happy he didn’t knock him out” Jutta Leerdam shares her thoughts after Jake Paul beat Mike Tyson ❤️ pic.twitter.com/yKBbXzV8e7 — betr (@betr) November 16, 2024

De 25-jarige schaatsster heeft sinds het voorjaar van 2023 een relatie met Paul, die in Amerika vooral bekendstaat als het ‘probleemkind’ met miljoenen volgers op sociale media. Hij begon zes jaar geleden met het boksen, eerst vooral tegen influencers en oud-basketballers, maar daarna tegen telkens meer serieuze tegenstanders.

