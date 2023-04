Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbazing alom nadat Jutta Leerdam relatie met ‘probleemkind’ Jake Paul bekendmaakt: ‘Wat flik je nou?’

Schaatsster Jutta Leerdam heeft het bij veel Nederlanders verbruid, sinds zij en de Amerikaanse bokser en YouTube-ster Jake Paul gisteren bekendmaakten een relatie met elkaar te hebben. Maar weinig mensen snappen dat Leerdam aanpapt met de 26-jarige ‘bad boy’, die al het nodige op zijn kerfstok heeft.

„That’s it”, staat er bij drie foto’s van het duo die Leerdam (24) op Instagram geplaatst heeft. Op de foto’s is ze zittend naast het ‘enfant terrible’, hand in hand op een boot en in een omhelzing onder een T-shirt te zien. Alhoewel veel accounts mét vinkjes (zeg maar de BN’ers) vooral blij zijn voor de ‘ijskoningin’ en haar feliciteren, is de stemming onder de rest van haar volgers wel anders.

‘Een late 1 aprilgrap?’, ‘3 miljard mannen op de wereld en je pakt er deze uit’ en ‘Jutta, wat flik je nou?’, het is een greep uit de honderden, nee duizenden, reacties die het stel krijgt op de aankondiging. En dat is dan alleen nog maar op Instagram.



Jake Paul verklaart zichzelf Nederlands

Want het op het altijd kritische Twitter gaat het net zo goed los. „I’m Dutch now”, schrijft Paul op Twitter bij foto’s waarop ze hand in hand lopen en rennen, waarbij hij het account van Leerdam ook vermeld heeft.

Onder die post druppelen veel reacties binnen en heel positief zijn die niet. „Ik ben Nederlands en ik vind dit aanstootgevend”, zegt iemand. Een ander geeft Jake Paul gelijk een lesje Nederlands: „Hier zeggen we niet ‘welkom’, maar ‘opgesodemieterd’.”



‘Ik vond Jutta Leerdam leuk, nu niet meer’

Op Twitter is Jutta Leerdam sinds de aankondiging trending topic. Men snapt niet wat de topschaatsster in de Amerikaanse bokser en influencer ziet. „Ik vond Jutta Leerdam wel leuk, nu niet meer”, raakt de langebaanschaatser fans kwijt.



‘Probleemkind’ Jake Paul heeft het nodige op zijn kerfstok

Overigens gingen er al langere tijd geruchten dat Leerdam een relatie had met Paul. Ze dook sinds vorige week op in het bijzijn van de Amerikaan, waarna de geruchtenmolen over de twee flink op gang kwam. Dat veel mensen zo kritisch zijn, komt vanwege de vele controverses die Paul op zijn naam heeft staan. Daar lijkt hij zelf niet zo mee te zitten. Hij noemt zichzelf ‘het probleemkind’.

Wat is die controversie dan? De Amerikaan plaatse enkele jaren geleden op YouTube een video waarin zijn toenmalige vriendin halfnaakt opstond. Ook komt naar buiten dat de witte Amerikaan meermaals het n-woord gebruikt in een freestyle rap. Vooral in Amerika is dat een doodzonde.

Maar dat is niet alles. Zo is hij beschuldigd van seksueel misbruik, van oplichting, was hij aanwezig bij plunderingen tijdens protesten rond de dood van George Floyd en organiseerde hij tijdens de coronacrisis meerdere lockdownfeestjes. Corona was volgens hem een ‘hoax’.