Politiek commentator haalt uit naar kabinet: ‘Amateuristisch, alsof ze met een stage bezig zijn’

Het kabinet verzandde de afgelopen tijd meer dan eens in ruzie, wantrouwen en chaos. De kritiek is dan ook niet van de lucht. Ook politiek commentator Wouter de Winther was vandaag snoeihard in zijn oordeel.

Eerder bleek al dat veel Nederlanders onvoldoende vertrouwen hebben in zowel de regering Schoof (PVV, NSC, VVD en BBB) als de Tweede Kamer.

Wouter de Winther over kabinet

Winther is bijzonder kritisch op het kabinet in zijn stukken voor De Telegraaf. „We hebben te maken met uitzonderlijke omstandigheden”, legt hij uit in Goedemorgen Nederland. „Je denkt iedere week: nu hebben we het ergste toch wel gehad? Maar wat er nu met Uganda gebeurt, is weer een voorbeeld.”

❔ Wat is de situatie rondom Uganda? Het kabinet verkent de opties om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen in Uganda. Minister Reinette Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp zei hierover gesprekken te hebben gevoerd in het land. Maar de Ugandese minister van Buitenlandse Zaken, Jeje Odongo, ontkent dat hij hierover heeft gesproken met Klever.

Volgens De Winther is dit ook helemaal niet de portefeuille van Klever, maar van minister Faber van Asiel. „Je hebt iedere week het idee: men doet maar wat. Voor de bühne, om daadkracht te veinzen. Uiteindelijk zijn mensen naar de stembus gegaan om politici naar Den Haag te sturen om resultaten te boeken. We horen veel ideeën, plannen en wensdenken, maar zien weinig resultaat.”

Hij snapt niet waarom Nederland zou willen samenwerken met Uganda. „Liesje Schreinemacher (VVD), de voorganger van Klever, heeft nog heel harde noten gekraakt over Oeganda, omdat ze een wet hebben aangenomen waarmee homo’s uiteindelijk vermoord kunnen worden. Dan denk je: is dat een land waar je als Nederland mee in zee wil gaan?”

‘Te veel incidenten’

De Winther vindt het ‘echt amateurisme’. „Ik doe dit al twintig jaar en ik heb dit nog nooit gezien.” Dat een nieuw kabinet weleens een foutje maakt, vindt hij niet zo vreemd. „Je moet ook de oppositie met enige scepsis bekijken. Ze doen er natuurlijk alles aan om deze zaak van de rails te brengen en kwalificeren alles als totale gekte. Maar we zien gewoon te veel incidenten gebeuren.”

Hij vervolgt: „We zien ministers dingen roepen, zonder dat ze zich voldoende bewust zijn van de zwaarte en verantwoordelijkheid van hun ambt, om vervolgens de woorden weer in te trekken. Alsof ze met een soort stage bezig zijn en elke dag fouten mogen maken.”

De Winther verklapt ook nog dat hij zich heeft laten vertellen dat Schoof laag op het lijstje van beoogde premiers stond. De Telegraaf meldde eerder dat hij op de zesde plek stond, maar De Winther hoorde van mensen die betrokken waren bij de formatie dat er „veel meer” mensen benaderd zijn. „Het geeft aan dat veel mensen nee hebben gezegd.”

