Heeft de noodwet überhaupt effect op de komst van asielzoekers?

De noodwet maakt de afgelopen tijd de tongen flink los. Maar het gaat nog vooral om de vraag of de wetgeving überhaupt rechtsstatelijk is. Of het daadwerkelijk effect zal hebben, werd vooralsnog nauwelijks besproken. Dat blijkt best relevant te zijn: experts zeggen tegen Nieuwsuur dat het staatsnoodrecht de komst van asielzoekers amper beperkt.

Eerder zette Metro vragen en antwoorden over de noodwet op een rij. In het kort: volgens het kabinet is er een asielcrisis. Minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV) wil een noodwet om snel vergaande asielmaatregelen te nemen. Hierbij wordt het parlement tijdelijk buitenspel gezet. Nadat de nieuwe maatregelen zijn doorgevoerd, moet zowel de Tweede als de Eerste Kamer er alsnog over stemmen.

Vooral de PVV wil dat de noodwet er koste wat het kost komt. Partijleider Geert Wilders speculeerde eerder op een val van het kabinet als de wet er niet komt.

Experts: amper effect op aantal asielzoekers die naar Nederland komen

„Het zijn maatregelen in de marge die weinig uithalen”, zegt migratiedeskundige Mark Klaassen (Universiteit Leiden) tegen Nieuwsuur. Hij verwacht dat alleen maar tijdelijke asielvergunningen geven amper effect heeft op het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, maar vooral gevolgen heeft voor asielzoekers die al in Nederland zijn. Ook het uitzetten van overlastgevende asielzoekers leidt volgens hem niet tot minder immigranten.

Migratierechtdeskundige Karen Geertsema (Radboud Universiteit) denkt ook niet dat de staatsnoodrechtmaatregelen het immigratiecijfer zullen drukken. Het voornemen om een asielaanvraag af te wijzen als een asielzoeker niet komt opdagen bij een afspraak met de IND, is volgens haar bovendien letterlijk in strijd met het EU-recht.

Gezinshereniging kleine impact

Wat wél impact zal hebben, is de beperking op gezinshereniging. Dat is echter maar een zeer geringe impact. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwacht dat die maatregel leidt tot jaarlijks 500 tot 800 minder asielzoekers.

Is het dan onmogelijk om de instroom van asielzoekers te beperken? Volgens Klaassen kan dat alleen als op Europees niveau regels worden veranderd. Er zijn volgens hem weinig marges binnen het EU-recht om nationale veranderingen door te voeren. Hoogleraar sociologie aan de Humboldt Universiteit Berlijn adviseert het kabinet om deals te sluiten met Europese landen die hetzelfde willen.

