Volgens de premier van Israël ‘is er geen hongersnood’ in Gaza

Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is er geen hongersnood in de deels door Israël in puin geschoten Palestijnse Gazastrook. Hij verwierp de beschuldigingen van internationale organisaties dat de bevolking daar honger lijdt.

Israël doet volgens Netanyahu wat het kan in de „humanitaire kwestie”, zo liet de Israëlische regering weten na een ontmoeting van de regeringsleider met de buitenlandministers van Duitsland en Groot-Brittannië in Jeruzalem.

Weken geleden hadden Israëlische autoriteiten gemeld dat Hamas een groot deel van de levensmiddelen en de voedselhulp in Gaza zou inpikken. De Israëlische regering wil Hamas vernietigen na de ongekende aanval op Israël ruim een half jaar geleden.

‘Honger als wapen’

Israël is er eerder van beschuldigd dat het honger als wapen gebruikt. Zo sprak noodhulp-specialist Sabine de Jong van UNICEF bij Humberto uit dat mensen in de Gazastrook uit nood onkruid en dierenvoeding eten. „The IPC Famine Review Committee zegt dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt, dat er nog nooit een compleet gebied was waar álle mensen zo weinig te eten hebben. Mensen eten inderdaad onkruid, cactussen, diervoeding, echt alles om maar aan eten te komen”, noemt De Jong.

De VN-mensenrechtenchef sprak zich al eerder uit over de honger in Gaza. Volker Türk van de VN wijst erop dat als het klopt dat Israël honger als wapen gebruikt, dit een oorlogsmisdaad is. De levering van voedsel en andere goederen wordt beperkt door Israël, dat alle vrachtwagens voor Gaza controleert.

