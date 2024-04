Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Richard K., verdachte van gruwelijke dubbele moord, huilend in rechtbank

Richard K. (50) verscheen vandaag in de rechtzaal voor de eerste zitting van zijn strafzaak. Hij wordt verdacht van de gewelddadige moord op de 44-jarige Ineke en haar 38-jarige man Sam, op 16 januari in Weiteveen. In de rechtbank betuigde hij snikkend spijt voor zijn daad, die hij een ‘verschrikkelijke tragedie’ noemt.

Aan het geweld die dag, dat eerder door het OM is omschreven als ‘excessief’, ging een langlopend conflict vooraf. De slachtoffers hadden hun huis een jaar eerder gekocht van K. (zijn ouderlijke woning). Nadien zouden er ernstige gebreken aan het licht zijn gekomen. Het conflict escaleerde en leidde onder meer tot meerdere meldingen bij de politie.

Richard K. betuigt spijt in rechtbank

In zijn verklaring betuigde K. geëmotioneerd spijt aan de nabestaanden, waarvan een aantal zich in de zittingszaal bevond. „Het is een verschrikkelijke tragedie. Nooit had het zover mogen komen, maar het is toch gebeurd. Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel spijt ik heb.”

K. betuigde ook spijt aan zijn eigen familie. De levens van beide families zijn ‘geruïneerd’, zei hij. „Ik wens iedereen veel sterkte, voor nu en in de toekomst.” Hij zei open te staan voor een gesprek met de nabestaanden. De slachtoffers hadden twee jonge kinderen.

‘Was mezelf niet’

K. ontkent dat hij op de bewuste dag een vooropgezet plan heeft gehad om de slachtoffers te doden, zoals het Openbaar Ministerie stelt. „Ik was mezelf niet”, zei hij. Hij zou bang zijn geweest dat hem of zijn gezin iets zou overkomen.

„Mijn cliënten hadden al verwacht dat de verdachte spijt zou gaan betuigen”, zo reageerde de advocaat van de nabestaanden na afloop van de zitting. „Vooral omdat hij vastzit en nu waarschijnlijk alles zal proberen om een mogelijke levenslange gevangenisstraf te ontlopen.”

Onderzoek in Pieter Baan Centrum

K.’s advocaat betoogde dat zijn cliënt heeft gehandeld in een impuls en dat zijn ‘impulscontrole’ niet in orde is, als gevolg van hersenschade. Hij is bereid mee te werken aan een onderzoek daarnaar, zegt de raadsman.

De geestvermogens van K. worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie, waar hij naar verwachting in mei een plaats kan krijgen. Dat onderzoek kan mogelijke mede uitwijzen hoe K. tot de geweldsexplosie is gekomen, of in de woorden van de rechtbankvoorzitter: „Wat u heeft bezield”.

De volgende tussentijdse zitting is voorlopig gepland op 9 juli. De inhoudelijke behandeling zal niet eerder dan komend najaar plaatsvinden, verwacht de rechtbank, en mogelijk later.

Reacties