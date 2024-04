Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het wordt vast groot feest op Koningsdag, maar het weer wordt dat waarschijnlijk niet

Het vieren van Koningsdag is pas over anderhalve week, maar velen zullen zich al afvragen: wat voor weer krijgen we op 27 april? We blijven natuurlijk Nederlanders… Helaas mensen, voorlopig hebben we geen goed nieuws.

Of ‘we’, de deskundigen van Weeronline beter gezegd. Een redelijk warme Koningsdag, zoals vorig jaar in Rotterdam, lijkt volgens de weerdienst ver weg. „Temperaturen net onder normaal zijn het meest waarschijnlijk, wat eind april neerkomt op maxima tussen 13 en 16 graden. We moeten daarbij rekening houden met een voortzetting van het wisselvallige lenteweer, met kans op een bui tijdens de verjaardag van de koning”, meldt Donny de Koning (je hebt je naam mee of niet) van Weeronline vandaag.

‘Plus 20’ op Koningsdag zit er niet in

Voor wie hoopt op warm lenteweer tijdens Koningsdag en de tijd dat je op je rommelmarktkleedje zit, zien de weerkaarten er op dit moment niet erg positief uit. De kans op zachte zuidwestenwinden is klein en daarmee zijn maxima van meer dan 20 graden onwaarschijnlijk. In 2020 lukte dat nog wel, met een maximumtemperatuur van 20,7 graden, al zijn negen Koninginnedagen nog warmer verlopen dan toen. In 1993 werd het zelfs zomers warm met bijna 27 graden.

Weeronline bespreekt het weer tijdens de tweede helft van april, het gaat daarbij dus niet alleen over Koningsdag, in een video:

Welke kleding op Koningsdag?

De zomerse warmte is momenteel ver weg, maar hoe warm het dan wel wordt, is nog erg onzeker. Er zijn berekeningen die naar 15 tot 18 graden gaan, maar ook enkele koele berekeningen met maxima van nog geen 10 graden. Gemiddeld mogen we eind april rekenen op maxima van een graad of 16 en op dit moment lijken maxima iets onder deze waarde het meest waarschijnlijk. Wat voor kleding je op Koningsdag uit de kast moet trekken, daarop moeten we je het antwoord dus nog even schuldig blijven. Je korte broek of rokje kun je echter laten liggen.

Zo koud als tijdens de koudste koninklijke feestdag in 1970, toen de maximumtemperatuur bleef steken op slechts 8,6 graden, lijkt het in elk geval niet te gaan worden.

🥶 Kouder dan Kerstmis Troost je met de volgende gedachte: het kan erger. Herinner je je toevallig 2016 en 2017 nog? Met 10,7 en 10,9 graden was het op Koningsdag die jaren kouder dan Kerstmis vier maanden eerder. Sinds 1949 zijn er bovendien acht Koninginne- of Koningsnachten met vorst gemeten.

Regen of zon op de rommelmarkt?

Naast de temperatuur is het weerbeeld op Koningsdag misschien nog belangrijker, om te weten of je droog naar een festival of vrijmarkt kunt gaan. Vorig jaar was het prima weer om eropuit te gaan met een mix van wolken en zon. Toch is de aanloop naar Koningsdag dit jaar een stuk wisselvalliger, meldt de eerder genoemde Donny de Koning. „Net als de afgelopen dagen blijft het weerbeeld in de week van Koningsdag bestaan uit een mix van zon, wolken en buien. Of deze buien ook precies tijdens de verjaardag van onze koning overtrekken, is nu nog niet te zeggen.”

