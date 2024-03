Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bank maakt fout: mensen kunnen urenlang onbeperkt geld opnemen

Een Ethiopische bank heeft afgelopen weekend een wel heel duur foutje gemaakt. Door een fout in het systeem van de Commercial Bank of Ethiopia (CBE) konden mensen namelijk onbeperkt geld opnemen, ongeacht hun saldo. In slechts enkele uren tijd werd er voor bijna 40 miljoen dollar aan geld opgenomen of overgeschreven.

Klanten van de bank kregen afgelopen zaterdag rond middernacht in de gaten dat de storing in het systeem voor ‘gratis’ geld zorgde. Vooral onder studenten ging het nieuws als een lopend vuurtje rond en dus stonden er binnen de kortste kregen lange rijen voor de pinautomaten op universiteitscampussen, zo meldt de BBC.

Eén van de studenten zegt tegen de Britse omroep dat hij het haast niet kon geloven toen een vriend hem vertelde dat mensen onbeperkt geld op konden nemen bij pinautomaten of zoveel geld konden overmaken als ze wilden via de app van de bank.

Fout in systeem ontstaan door onderhoudswerkzaamheden

De fout in het systeem was ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden. Dat stelde de CBE in een verklaring afgelopen zondag. Pas enkele uren later ontdekte de bank dat mensen door de fout onbeperkt geld op konden nemen en werden de alle transacties bevroren.

De directeur van de bank wil niet zeggen hoeveel geld er tijdens het incident precies werd opgenomen. Hij benadrukt wel dat het verlies klein is vergeleken bij het totale bezit van de bank. Volgens lokale media gaat het om een bedrag van meer dan 40 miljoen dollar.

Bank roept op om geld terug te geven

Of de CBE al het geld ooit nog terug zal zien, is overigens nog maar de vraag. Universiteiten roepen studenten op om het geld terug te geven en de bank belooft om geen aangifte te doen tegen mensen die het geld weer inleveren, maar studenten vertelden gisteren aan de BBC dat de meeste mensen niet van plan zijn het geld terug te geven.

