Frans stel wilde zoon ‘offeren’ in de Sahara, 5-jarige ontsnapt op nippertje aan moordpoging van eigen ouders

In Spanje is een Frans echtpaar gearresteerd omdat het stel van plan was om hun 5-jarige zoontje te vermoorden in de Sahara. Dat melden de Spaanse autoriteiten. De ouders waren ervan overtuigd dat hun zoon ‘bezeten’ was en wilde hem daarom ‘offeren’.

De arrestatie vond plaats op 21 december in de haven van Algeciras in Zuid-Spanje. Het gezin stond op het punt om aan boord te gaan van een veerboot naar Tanger, een stad in het noorden van Marokko, om vervolgens door te reizen naar de woestijn. De twee waren van plan om hun zoon, die volgens het stel ‘bezeten’ was, te offeren.

Ouders hadden psychiatrische problemen

De ouders hebben volgens de autoriteiten ‘psychiatrische problemen’ en zijn gearresteerd vanwege ‘de ontvoering van een minderjarige’. Volgens de Spaanse politie, de Guardia Civil, was er daarom een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd.

Enkele dagen voor het stel werd opgepakt ontvingen burgerwachten van de Spaanse havenplaats Algeciras een dringend verzoek om de Franse Gendarmerie te helpen. Er was hulp nodig om een Frans echtpaar te vinden, dat met een 5-jarig kind naar Marokko zou gaan reizen.

Zoon zou in de Sahara vermoord worden

Tegen een bekende had het echtpaar verteld dat ze naar de Sahara wilden reizen om daar hun zoon te vermoorden omdat ze dachten dat hij ‘bezeten’ was. Daarop werd een grote zoekactie opgezet en werden de toegangswegen naar Marokko beveiligd. Het lukte uiteindelijk om de ouders en hun zoontje op te sporen nog voor ze de veerboot vanuit Spanje namen.

Het jongetje werd in goede gezondheid teruggevonden is naar een opvangcentrum voor minderjarigen in Spanje gebracht. Daar zal hij een tijdje verblijven voor hij terug naar Frankrijk kan. De ouders zijn opgepakt en zitten momenteel vast.

