Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van plan om Venetië te bezoeken? Dat kan alleen nog maar met minder dan 25 mensen

Van plan om binnenkort een tripje naar Venetië te boeken? Let dan goed op want vanaf juni 2024 is het niet meer mogelijk om de Italiaanse stad in groepen van 25 mensen of meer te bezoeken. De maatregel is een nieuwe stap in de plannen van de stad om het massatoerisme in te dammen.

In het hoogseizoen kun je er soms bijna letterlijk over de hoofden van toeristen lopen om het zó druk is. Venetië wil er daarom voor zorgen dat het massatoerisme in de stad ingeperkt wordt. Met een groep van meer dan 25 personen door de straten van het historische centrum struinen is daarom per 1 juni verboden.

Beheer van groepen in het historische centrum

De maatregel moet er voor gaan zorgen dat het beheer van groepen in het historische centrum van Venetië beter wordt. Het maximum van 25 personen per groep zou volgens de stad neerkomen op de helft van de passagiers in een toeristenbus.

Naast het verbod op grote groepen, verbiedt de stad bezoekers ook om boxen of luidsprekers te gebruiken. Die zouden namelijk zorgen voor geluidsoverlast en verwarring veroorzaken.

Venetië vraagt entreegeld

Afgelopen september werd bekendgemaakt dat toeristen in 2024 op drukke dagen 5 euro moeten betalen om toegang te krijgen tot de stad. Het gaat daarbij voornamelijk om drukke weekenden en om feestdagen, in totaal zo’n dertig dagen per jaar. De rekening komt bij dagjesmensen terecht. Wie in een hotel in de stad logeert hoeft geen entreegeld te betalen. Ook kinderen onder 14 jaar mogen gratis naar binnen.

De nieuwe regels zijn onderdeel van de plannen van Venetië om het soms extreme aantal bezoekers in te perken. Op de website van de stad staat dat de maatregelen zijn bedoeld om het toerisme in Venetië te verbeteren en beter te beheren, ‘waardoor een groter evenwicht wordt gegarandeerd tussen de behoeften van degenen die in de stad wonen en degenen die de stad komen bezoeken’.

Vorige Volgende

Reacties