Jaarwisseling moet nog komen, maar hulpdiensten hebben nu al drukke nacht achter de rug

De jaarwisseling is vanavond pas, maar hulpdiensten hebben nu al een drukke nacht achter de rug. In de nacht van zaterdag op zondag waren er door het hele land brandjes die geblust moesten worden, in veel gevallen vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk.

Zo brak er in Emmen brand uit in een auto nadat er volgens omstanders vuurwerk afgestoken was, aldus RTV Drenthe. En ook in Vlaardingen brandden twee auto’s uit, zo meldt Rijnmond.

En ook in Utrecht gingen meerdere voertuigen in vlammen op. De brandweer moest daar zes keer uitrukken om brandende voertuigen te blussen. In de wijk Overvecht vlogen zelfs vier auto’s in brand. Twee daarvan zijn volledig uitgebrand, zo meldt het AD.

De brandweer in Amsterdam meldde vandaag op X af te gaan op een brand in een woning aan het Dennenrodepad in Amsterdam Zuid-Oost. Dat vuur was snel geblust. Wel liep de bewoonster enkele brandwonden op toen ze de vlammen zelf probeerde te blussen.

Man overleden na ongeluk met vuurwerk

In Limburg ging het zeer ernstig mis. In de plaats Neeritter kwam gisteravond een 36-jarige man om het leven door een ongeluk met vuurwerk. Een tweede persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Maar de drukste nacht van het jaar moet nog komen. De politie laat aan NU.nl weten uit te gaan van een onstuimige jaarwisseling. Peije de Meij, de coördinator van de jaarwisseling binnen de politie, gaat niet uit van een geslaagde jaarwisseling. „De kans op een geslaagde jaarwisseling is nihil. Als je lang bij de politie werkt, heb je hele heftige situaties meegemaakt en ben je blij als het beheersbaar is. Als er niet al te veel miljoenen aan schade is. Als er niet al te veel politiemensen letsel of gehoorschade oplopen. Dan vinden we het al beheersbaar, terwijl het dan nog steeds de gekkigheid ten top is.”

Agenten gewond tijdens jaarwisseling

De Meij weet nu al dat van de tienduizenden agenten die tijdens de jaarwisseling ingezet worden, er een aantal gewond terug zullen keren op het bureau. Met gehoorschade door vuurwerk of ander letsel. „Vreselijk en onverteerbaar”, noemt De Meij het. „Ik vind het onacceptabel om mensen daaraan bloot te stellen. Maar het zal moeten.”

