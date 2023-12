Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Miljuschka Witzenhausen in Sterren op het Doek: ‘Ouders hadden liever niet dat ik met hun kinderen omging’

Als nichtje van Willem Holleeder was het als kind voor Miljuschka Witzenhausen niet altijd even makkelijk om aansluiting te vinden met klasgenootjes. Op de middelbare school zat namelijk niet iedereen op haar te wachten, zo vertelde ze gisteravond in Sterren op het Doek. „Ouders hadden liever niet dat ik met hun kinderen omging.”

De meeste mensen kennen Miljuschka Witzenhausen waarschijnlijk van haar smakelijke recepten in verschillende kookprogramma’s en van haar eigen magazine, maar tijdens haar jeugd was dat anders. In Sterren op het Doek sprak Özcan Akyol met Witzenhausen over haar jeugd, waarin ze als nichtje van topcrimineel Willem Holleeder soms een beetje buiten de boot viel.

„Het was wel duidelijk dat het binnen het gezin soms vervelend was wat er gebeurde, maar iedereen heeft zo zijn sores. Het was niet zo dat ik dacht dat het anders was.” Maar op de middelbare werd het Witzenhausen duidelijk dat het niet altijd even zuivere koffie was. „Op de keurige middelbare school was ik de enige met zo’n familieverhaal. Ik heb me er nooit mee bezig gehouden of anderen het wisten. Cor, de vader van mijn neefje en nichtje en de man van mijn tante, werd doodgeschoten toen ik in de vijfde klas van het gymnasium zat. Tja, toen was natuurlijk wel duidelijk dat het bij mij hoorde.”

Nichtje van Pablo Escobar

En dat bleek voor haar sociale leven gevolgen te hebben. „Er waren wel ouders die daar niet op zaten te wachten, die liever niet hadden dat ik met hun kinderen omging of daar thuis kwam.” Hoewel dat niet altijd even makkelijk was, kan Witzenhausen er wel begrip voor opbrengen. „Ik kan het mensen ook niet kwalijk nemen. Je gunt je kind een zo veilig mogelijke omgeving. Als je dochter thuiskomt met een vriendinnetje die het nichtje is van Pablo Escobar, bij wijze van spreken, dan sta je daar natuurlijk niet echt om te juichen.”

Om er niet te veel door geraakt worden, sloot Witzenhausen zich af van de vele reacties. „Ik zet altijd een soort ijskastdeur tussen mezelf en de rest in. Maar als iemand eenmaal in die ijskast zit en die raakt me, dan ben ik wel echt kapot.”

Kijkers Sterren op het Doek geraakt

Met haar verhaal weet Witzenhausen kijkers van Sterren op het Doek te raken. Ze krijgt dan ook steunbetuigingen naar aanleiding van de aflevering. „Heftige verhalen. Miljuschka is zo’n mooie, sterke, kleurrijke en volgens mij ook lieve vrouw”, schrijft een kijker op X. „Een bijzondere jeugd vormt een mens. Miljuschka is er een sterke vrouw door geworden”, schrijft een ander.



Heftige verhalen. Miljuschka is zo'n mooie, sterke, kleurrijke en volgens mij ook lieve vrouw ❤️ #sterrenophetdoek — Claudia (@_cloudy_a) December 30, 2023



Een bijzondere jeugd vormt een mens, Miljuschka is er een sterke vrouw door geworden 💪#sterrenophetdoek — Lammy Gruisinga (@LammyGr) December 30, 2023

Kijk de aflevering van Sterren op het Doek van gisteravond terug via NPO Start.

