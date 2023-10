Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Joran van der Sloot bekent moord op Natalee Holloway: ‘In razernij ontploft’

Joran van der Sloot, de naam die onlosmakelijk verbonden is met de verdwijningszaak rondom Natalee Holloway, is vandaag groot nieuws. Hij gaf namelijk tegenover Amerikaanse justitie toe dat hij in 2005 Holloway op Aruba vermoordde.

Wellicht kun je je nog het baanbrekende interview tussen Peter R. de Vries en Van der Sloot herinneren, waarin Van der Sloot de dood van Natalee Holloway toegaf. Destijds gooide hij het op een dodelijke epileptische aanval op het strand. Volgens zijn moeder was die uitzending „óók een knap staaltje montage”. Van der Sloot wordt al jarenlang in verband gebracht met de verdwijning van Holloway, maar de waarheid was lange tijd niet duidelijk.

Joran van der Sloot biecht moord Natalee Holloway op

Vandaag nam Van der Sloot plaats in een rechtszaal in Alabama, waar ook nabestaanden van Holloway aanwezig waren. De FBI onderzocht op voorhand de zaak en Van der Sloot biechtte de boel op, terwijl hij was aangesloten aan een leugendetector. De geruchten klonken al dat Van der Sloot schuld zou bekennen, maar nu is het moment daar. Joran van der Sloot heeft Natalee Holloway vermoord, schrijft De Telegraaf vandaag.

En dat betekent dat een 18 jaar lange vermissingszaak nu opgelost lijkt. In ruil voor zijn bekentenis over Holloway en een afpersingszaak rondom haar familie, krijgt Van der Sloot 20 jaar strafvermindering. Een zogenoemde plea-deal: een overeenkomst tussen de verdachte en het OM. Van der Sloot bekent schuld in beide zaken. Hij geeft de afpersingszaak toe en onthult wat hij met Natalee Holloway deed. In ruil daarvoor krijgt hij een lichtere straf.

Wat is er in 2005 op Aruba gebeurd? John van den Heuvel vertelde over de beruchte avond op Aruba in 2005. Uit de bekentenis van Van der Sloot blijkt dat hij en Holloway ‘s avonds het strand op gingen. Van der Sloot verwachtte seks en Holloway wilde alleen zoenen. Holloway zou hebben tegengestribbeld en hem hebben geschopt. Waarna Van der Sloot in razernij zou zijn ontploft en de vrouw hebben vermoord. Van der Sloot was toen 17 jaar, Holloway was 18 jaar.

Vermissing op Aruba

Mocht de rechter de deal vandaag goedkeuren, dan vliegt Van der Sloot terug naar Peru. Daar zal hij nog tot 2045 achter de tralies belanden. Dit vanwege de moord op de Peruaanse Stephany Flores.

De zaak omtrent Holloway hield Nederland en Amerika lange tijd in zijn greep. Omdat het delict op Arubaanse grond plaatsvond en Van der Sloot daar nog steeds verdachte is, heeft Amerika geen mogelijkheid om hem te berechten.

Waarheid?

Of het nu om moord of doodslag gaat, blijft onduidelijk. Amerika gooit het op het eerste, op Aruba concludeerden ze het tweede. De doodslagzaak op Aruba is inmiddels verjaard. Mocht justitie op het eiland toch vervolg aan de zaak willen geven, moeten ze bewijzen dat het om moord (met voorbedachte rade) gaat. Naar Amerika hoeft Van der Sloot niet meer terug. Tenzij later alsnog blijkt dat de Nederlander wéér iedereen om de tuin heeft geleid en zich niet aan de dealafspraken heeft gehouden.

Want 100 procent zeker weten of Van der Sloot de waarheid spreekt, doet men niet. Van der Sloot beweerde de afgelopen jaren allerlei verschillende dingen en een hoop bleek niet waar te zijn. Daarnaast is een leugendetector geen gegrond juridisch bewijsmateriaal. Toch concludeert Van den Heuvel, die veel met Van der Sloot sprak, dat men nog nooit zo dicht bij de waarheid heeft gezeten als vandaag.

Moeder Joran van der Sloot over haar zoon

Van der Sloot heeft uiteraard ook familie. Hij heeft een vrouw en dochtertje, twee jongere broers en een moeder. Zijn, inmiddels overleden, vader was een ex-rechter. Moeder Anita van der Sloot vertelde tegen de krant dat haar zoon de afgelopen jaren psychisch zwaar in de problemen raakte. Ze geloofde jarenlang haar zoon, ondanks zijn vele leugens. Anita denkt nog steeds dat haar zoon Natalee niet vermoord heeft. Stephany zou hij volgens haar wel gedood kunnen hebben. „Hij was een lief jochie, dat gek op dieren en zijn oma was. Vrolijk, open. Hij is geleidelijk aan de weg kwijtgeraakt. Het ging sluipend.”

Psygische hulp kwam volgens zijn moeder te laat. Iets wat Van der Sloot zelf ook niet wilde. „Ik zal hem niet opzoeken in zijn cel, ik kan hem niet omarmen. Maar hij moet wél een eerlijk proces krijgen. Hij is psychisch ontspoord. Dat moet toch meewegen?”, vertelde zij in 2010.

Van den Heuvel benadrukte dat Van der Sloot al in zijn tienerjaren van het pad af was. Inmiddels is bekend dat hij een bipolaire stoornis en psychoses heeft en daar medicijnen voor gebruikt.

De biecht van Joran

Van der Sloot bekeerde zich tot God, laat hij weten. Hij claimt dat hij zijn leven wil beteren en de nabestaanden van zijn slachtoffers rust gunt. „Als ik op mijn 57ste vrijkom, ga ik andere mensen met gokverslaving helpen. Of mensen die geestelijke stoornissen hebben. Dat is iets wat ik erg graag wil doen. Mijn leven is verpest door mijn gokverslaving en misschien door andere stoornissen die ik heb. Ik wil de rest van mijn leven daaraan besteden. Andere mensen helpen”, schrijft De Telegraaf.

Vanavond verschijnt op Videoland de docu-reeks De Biecht van Joran. De moordzaken, zijn jeugd, zijn leven in de gevangenis en zijn zelf opgezette cocaïnehandel komen daarin voorbij.

