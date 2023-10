Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Menopauze niet sexy? ‘Vrouwen genieten meer van seks tijdens en na overgang’, blijkt uit onderzoek

De overgang is nu niet het meest sexy thema. Vrouwen kampen immers in deze levensfase met opvliegers, emotionele buien of slaapproblemen. Maar de overgang blijkt op een andere levensfactor wél een gunstig effect te hebben. Namelijk het seksleven.

Hoewel klachten als opvliegers, slapeloze nachten, vaginale droogheid of stemmingswisselingen nu niet echt opwindend klinken, blijkt uit onderzoek van LELO dat vrouwen meer van seks genieten tijdens en na de overgang. Eerder pleitte LELO, dat intieme producten produceert, nog voor masturbatievrij op de werkvloer, omdat een orgasme ons productiever maakt.

Onderzoek naar seksleven vijftigplussers

Het is vandaag Wereld Menopauze Dag en voor de LELO reden om het seksleven van vrouwen van 50 jaar en ouder eens te onderzoeken.

Deze doelgroep heeft volgens het onderzoek minder vaak seks, maar als ze van bil gaan, genieten ze meer én hebben ze intensere orgasmes. Ook blijkt dat vrouwen op latere leeftijd meer seksueel experimenteren

Tijdens en na overgang

Ruim een derde (35 procent) van de vrouwen van boven de 50 geeft aan dat de vrijpartijen en orgasmes beter worden naarmate ze ouder worden. Van de ondervraagde vrouwen erkent 73 procent dat hun seksleven is veranderd ten opzichte van hun jongere jaren en geeft 44 procent aan nu een lager libido te hebben.

Volgens de bevindingen van LELO heeft de overgang en ouder worden bij veel vrouwen een relatie met acceptatie van hun lichaam. Zelfvertrouwen is een belangrijk ingrediënt voor een prettig seksleven. Ken je overigens deze ingrediënten voor een goede vrijpartij al?

‘Seks leuker als je ouder wordt’

Ruim de helft van de vrouwen van boven de 50 jaar, voelt zich meer op haar gemak tussen de lakens. Uit de cijfers blijkt ook dat dit met de jaren alleen maar beter wordt. Zo blijkt 36 procent van de vrouwen comfortabeler om nieuwe posities uit te proberen en vindt 8 van de 10 vrouwen dat hun seksleven avontuurlijker is geworden.

Schrijfster en aanjager Wies Verbeek, die schrijft over ouder worden en de overgang, beaamt de bevindingen van het onderzoek. „Het leuke van ouder worden is dat je veel meer durft en beter weet wat je wilt. Dat zorgt ervoor dat seks ook leuker kan zijn. Er valt nog zoveel te beleven. Probeer speeltjes uit en daag jezelf (én je partner) uit!”

