‘Joran van der Sloot gaat schuld bekennen in zaak-Holloway’, zeggen media

Joran van der Sloot geeft volgens Amerikaanse media volgende week toe dat hij de moeder van de in 2005 verdwenen Natalee Holloway heeft afgeperst. Hij zou inmiddels een deal hebben gesloten met de aanklagers.

ABC News en NBC News melden op basis van verschenen rechtbankdocumenten dat Van der Sloot woensdag in de staat Alabama voor de rechter verschijnt. Hij staat daar terecht voor onder meer afpersing.

‘Volledig opening van zaken’

In juni zei de 36-jarige Van der Sloot nog onschuldig te zijn. Volgens bronnen van De Telegraaf heeft de Nederlander inmiddels een deal gesloten met de Amerikaanse aanklagers.

Hij zou in ruil voor een lagere straf „volledig opening van zaken moeten geven over de vermissing van Natalee Holloway en het afpersen van haar nabestaanden”, schrijft de krant. Amerikaanse media hebben geen details over de deal.

👨‍⚖️ Tot 2045 vast in Peru Zodra de rechter in Alabama akkoord is met de deal wordt Van der Sloot teruggevlogen naar Peru. Daar zit hij nog tot 2045 achter de tralies vanwege de moord op Stephany Flores. En vanwege drugshandel vanuit de gevangenis. Een onderdeel van de onderhandelingen tussen Van der Sloot en het OM was een test met een leugendetector. Die heeft hij afgelopen week ondergaan, schrijft De Telegraaf.

Joran van der Sloot

Van der Sloot zat in Peru al een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op Stephany Flores in 2010. Hij is eerder dit jaar door Peru uitgeleverd aan Alabama, omdat hij in die Amerikaanse staat is aangeklaagd voor fraude en de afpersing van de familie van Holloway.

Holloway verdween in 2005 op 18-jarige leeftijd op Aruba. Na de ontmoeting met Van der Sloot is er nooit meer iets van Natalee vernomen, ook haar lichaam werd nooit gevonden.

