Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers schrikken van piepjonge ouders in Vier Handen Op Een Buik: ‘Maar wat een lieve en zorgzame vader’

Het koppel dat gisteravond in Vier Handen op Eén buik verscheen, bleek piepjong te zijn. De 21-jarige Jeffrey en de 16-jarige India krijgen namelijk een kindje. En hoewel kijkers in het begin best schrikken van de leeftijd van het stel, klinkt er ook veel lof voor de jonge ouders.

Jeffrey en India leren elkaar kennen als India nog maar 15 jaar is. Jeffrey denkt dat India 18 is en pas later komt hij achter haar werkelijke leeftijd. De twee krijgen een relatie, gingen uit elkaar en beleven een dronken wilde nacht. Daarna blijkt India zwanger te zijn, ondanks dat ze de pil slikte.

Jonge ouders India en Jeffrey

Jeffrey kent zijn eigen vader niet. Hij verliet het gezin toen zijn moeder zwanger van hem was. Voor Jefrrey dé motivatie om het zelf als vader wel goed te doen. „Ik moet en zal het beter doen dan mijn vader heeft gedaan.” Hij vindt het allemaal best spannend, spannender dan India zelf.

Cabaretière Soundos El Ahmadi staat India en Jeffrey uiteindelijk bij in het Vier Handen op Eén buik-avontuur. Soundos heeft namelijk zelf een behoorlijk trauma opgelopen door haar eerste bevalling. Als zij en Jeffrey bij een nagebootste bevalling staan, wordt Soundos zelfs licht in haar hoofd. En krijgt ze flashbacks naar haar eigen bevallingen.

Soundos heeft bevallingstrauma

Haar eerste dochter werd namelijk zeven weken te vroeg geboren en de cabaretière moet huilen als ze daarover vertelt. „Ik was zo bang dat ik haar ging verliezen.” Haar dochter Aliya wordt door een infectie te vroeg geboren en moet drie weken in de couveuse blijven. Door die ervaring besluit Soundos dat ze geen kinderen meer wil, maar toch werd recent nog haar zoon Sami geboren.

Als de bevalling eraan zit te komen, blijkt Jeffrey vooral zenuwachtig. „Het is toch je prinses hè”, zegt hij over India. Als de bevalling begint, houdt Jeffrey het hoofd koel en wordt uiteindelijk baby Aiden geboren. En Jeffrey ontpopt zich toch een echte trotse vader.

Oma helpt jonge vader en moeder Vier Handen op Eén Buik

India vindt het allemaal wat ingewikkelder. Ook om zich aan haar kindje te hechten. De kersverse moeder is geen prater en vindt het lastig om haar emoties te tonen. Dat bindingsprobleem hebben meer moeders, legt Soundos uit. „En ze is ook nog maar 16″, benadrukt oma Jolanda.

Jolanda vangt het jonge stel op en draagt ook een groot deel van de zorg. Toen ze hoorde dat haar zoon een kind kreeg, moest ze huilen. En dat was niet van blijdschap. „Uiteindelijk hebben we het opgelost.” Inmiddels is ze heel gek op Aiden. „Ik denk dat we het wel goed doen met z’n drietjes.” Als Soundos vraagt hoe lang het koppel bij haar mag wonen, is oma helder. „Zo lang het nodig is toch, zo werkt het.”

Goede moeder

Jeffrey moet namelijk uiteindelijk weer fulltime aan het werk en India gaat weer naar school. Oma is er dan voor baby Aiden. Ze praat vol lof over haar zoon en schoondochter.

Bij India ziet Soundos een „muurtje” en hoewel ze probeert bij India het een en ander los te krijgen, blijft de jonge moeder gesloten. Toch concludeert de cabaretière dat India een lieve, zorgzame en goede moeder is. En ook kijkers omarmen Jeffrey en India en prijzen het feit dat de twee het op zo’n jonge leeftijd al zo goed doen. Sommige Vier Handen op Eén Buik-stellen kunnen op veel meer kritiek rekenen van kijkerspubliek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Liever een te jong stel dat allebei betrokken liefdevol is dan zo'n rokende Red Bull drinkende aso waarbij de vader 'buiten beeld' is #vierhandenopeenbuik #vhoeb — J. Brus (@Jebru91) October 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pfoeh ben je op de 16e en 21 al ouders

Mooi om te zien dat hij zo betrokken is als vriend en papa #vierhandenopeenbuik — 🍒~ Stippi Langkous~🍒 (@sweet_loulou82) October 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zie geen kwaad in die jongen, maar hij is 21 en zij was 15 en nu 16. Sorry, maar dat vind ik wel heftig op die leeftijd. #vierhandenopeenbuik — teeveekijker (@teeveeverslaafd) October 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kijkt Vier Handen op Eén Buik terug via NPO Start.

Reacties