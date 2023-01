Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Joran van der Sloot ‘krijgt’ nog eens 18 jaar cel extra wegens drugssmokkel

Joran van der Sloot (35), die in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uitzit vanwege de moord op Stephany Flores, is gisteren veroordeeld voor nog eens achttien jaar extra celstraf wegens drugssmokkel. Twee jaar terug werd die straf geëist, en die heeft de man dus nu gekregen. Van der Sloot smokkelde vanuit de gevangenis cocaïne naar binnen via een familielid van een medegevangene. Dat gebeurde op een hele aparte manier: bieten.

Niet alleen binnen de gevangenis wist Van der Sloot de cocaïne te verkopen, hij smokkelde het ook weer de gevangenis uit. Dat meldt De Telegraaf. Hij verstopte de drugs in postpakketten en verstuurde ze naar het buitenland. De rechtbank noemt zijn rol in dit proces cruciaal.

Joran van der Sloot wil in hoger beroep gaan

Van der Sloot zou samen met zijn vriendin Eva Pacohuanaco en medeplichtigen bijna 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana de gevangenis in Juliaca hebben willen binnensmokkelen. Pacohuanaco bracht in augustus de gevangenen levensmiddelen inclusief negentien rode bieten. De drugs bleken bij controle in die groenten te zitten. Pacohuanaco zegt dit niet te hebben geweten, maar de aanklagers eisen tegen haar ook achttien jaar wegens drugssmokkel. De straf wordt in de zaak verder geëist tegen drie medegevangenen van Van der Sloot. Tegen de broer van Pacohuanaco is veertien jaar geëist wegens zijn rol in de smokkelzaak.

🔒 John van den Heuvel: '2045 weer vrij' Misdaadverslaggever John van den Heuvel vertelt op Radio 538: „Dat betekent dat deze 18 jaar opgeteld kan worden bij die eerdere 28 jaar. En dan kom je dus uit op 46 jaar gevangenis. In Peru geldt een wet dat je niet langer dan 35 jaar achter de tralies hoeft te blijven, dus in het meest gunstige geval betekent dat voor hem dat hij in 2045 weer vrijkomt.”

Via zijn advocaat probeerde Van der Sloot vergeefs overplaatsing te krijgen. Van der Sloot kan de straf nog aanvechten in een hoger beroep. De straf is hem medegedeeld in een verkort vonnis. De rechtbank maakt donderdag het volledige vonnis bekend.

Eerder veroordeeld

Van der Sloot zit in Peru een celstraf van 28 jaar uit wegens de moord in 2010 op een 21-jarige Peruaanse, Stephany Flores Ramírez. Hij werd in 2012 in Lima veroordeeld en is na een paar jaar overgebracht naar de zeer zwaar bewaakte Challapalca-gevangenis op 4600 meter hoogte in de Andes. Het opeenstapelen van gevangenisstraffen is in het Peruaanse strafrecht mogelijk als de gepleegde misdrijven op verschillende tijdstippen gepleegd zijn door dezelfde dader. Maar de veroordeelde zou na uiterlijk 35 jaar moeten vrijkomen als die geen levenslang heeft gekregen.

Van der Sloot werd eerder al verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 18-jarige Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba in 2005. Na de ontmoeting met Van der Sloot is er nooit meer iets van Natalee vernomen.