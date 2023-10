Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen haalt uit naar koning om oneerlijke geldverdeling: ‘Belachelijk hoe ze met mensen omgaan’

Johan Derksen sprak gisteravond in Vandaag Inside weer eens zijn onvrede richting de koning en Den Haag uit. Vooral over het verschil in financiële behandeling ging hij ‘los’. En daar waren meerdere VI-gezichten het mee eens.

Derksen begint zijn klaagzang aan de hand van de actualiteiten. „Je zit de krant te lezen en je ziet alle ellende en de mensen die het moeilijk hebben. En dan zie je dat de verbouwing aan het Binnenhof 843 miljoen euro kost. Dat kun je de mensen toch niet aandoen?”

Johan Derksen haalt uit naar Den Haag en koning

Daarna haalt het VI-gezicht aan dat op dezelfde dag dat dat nieuws naar buiten komt, de Belastingdienst 27.000 aanmaningen de deur uitstuurt voor de coronaschuld van mkb’ers. „Die nu net weer een beetje bij zinnen zijn en die moeten meteen betalen. Hoe ze met de mensen omgaan, het is zo belachelijk.”

Daarna noemt Derksen ook koning Willem-Alexander. Volgens hem is het niet raar dat zoveel partijen zich tegen de monarchie keren. Het VI-gezicht benoemt de subsidie-kwestie van Kroondomein Het Loo. De Faunabescherming vond namelijk dat de koning onrechtmatig 4,8 miljoen euro subsidie ontving voor het beheer van de natuur. Omdat hij en consorten ook jagen op deze grond. Maar de koning hoeft die subsidie uiteindelijk niet terug te betalen. „Als een koning het bos sluit om met een paar vrienden te gaan jagen, dan vindt het volk dat raar. En zo doet hij ieder jaar een paar van die oer-stomme dingen”, aldus Derksen.

René van der Gijp verbaasd over bedragen

De Christelijke partijen willen de koning opnieuw een rol laten spelen bij de coalitievorming. „Onze koning kan twee dingen goed. Hij kan goed met wc potten gooien en zijn excuses aanbieden. Voor de rest kan hij niks”, vindt Derksen.

Daarna haakt ook René van der Gijp in, die zich verbaast over het verbouwingsbedrag voor het koninklijk paleis. „64 miljoen euro”, benadrukt VI-gast Chris Woerts. „Maar dat kan toch niet? Wat is dat voor een bedrag? Gaan ze een ondergrondse parkeergarage voor 400 auto’s bouwen?”, vraagt Van der Gijp zich af.

VI-gezichten zijn het eens met Johan Derksen

Chris Woerts benoemt dat er geen Oekraïner in één van de 64 kamers van dat paleis zit. „Die hebben gewoon een aannemer rond laten lopen en die zei: ‘Tussen de 60 en 64 miljoen euro’. En toen zei hij: ‘Ja doe maar'”, grapt Van der Gijp.

Volgens Derksen is het schrijnend voor de mensen die tot hun nek in de problemen zitten. Hij haalt ook de salarisverhoging van acht ton aan. Die Willem-Alexander volgens hem weer „gulzig heeft geaccepteerd”.

Vakantiehuis Griekenland

De privé-jachten van het Koningshuis worden ook nog even opgenoemd. „De koningin van Denemarken was deze week bij de herdenkingsdienst voor Israël en onze koning zat op Griekenland in zijn vakantiehuisje. Om het verschil maar aan te duiden”, aldus Woerts.

