Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Concurrentiestrijd wordt heviger in Ik Ga Op Reis en Neem Mee: blauw oog voor kandidaat

De spirituele Nigel moest gisteravond in Ik Ga Op Reis en Neem Mee een moeilijke knoop doorhakken. Hij voelt een ‘connectie’ met allebei zijn dates, maar toch moet een van de twee haar koffers pakken. De concurrentiestrijd tussen de twee dames woedt ondertussen hevig, met als gevolg zelfs een blauw oog.

In Ik Ga Op Reis en Neem Mee drie vrijgezellen hun dates mee naar een zelfgekozen tropisch oord. De Amsterdamse Nigel wil met zijn dates in Thailand ontdekken of er liefde kan opbloeien. Bij zijn eerste keuzemoment, tussen Lana en Charmayne, lag het er nog dik bovenop wie hij ging kiezen. Maar vanaf het moment dat Lindsey in Bangkok aanhaakte, zit Nigel in een tweespalt.

Tweestrijd in Ik Ga Op Reis en Neem Mee

Vorige week zagen kijkers hoe Nigel Lindsey na hun één-op-één-date vroeg om ze samen met hem de nacht wilde doorbrengen. Met Charmayne had hij immers al eens geslapen en geknuffeld, dus dit was dan wel zo eerlijk, zo beredeneerde hij. Lindsey pakte de kans met beide handen en zo geschiedde.

Het samen slapen was een succes, vertrouwt ze kijkers toe. „Ik vond het heel relaxed en leuk. Het voelde als meer als een normale eerste date.” Of er gekust is, wil ze niet kwijt. „Dat is voor jullie een vraag en voor mij een weet.” Ook Nigel heeft het leuk gehad. „Het gevoel dat ik had voor Lindsey en de connectie die we hadden is nog meer geworden. We hebben fijn geslapen en geknuffeld, maar het maakt het wel heel lastig om uiteindelijk een keuze te moeten maken.”

Charmayne moest de avond en nacht dus alleen doorbrengen, maar daar is ze verrassend kalm onder. „Gisteravond en vanochtend heb ik echt even een moment voor mezelf genomen, waardoor ik me super zen en oké voel”, vertelt ze. „Ik denk echt: laat het maar komen. Ik zie wel wat er gaat gebeuren vandaag.”

„Lekker geslapen?”, vraagt ze aan de ontbijttafel aan Nigel en Lindsey. „Kort”, deelt Lindsey met haar mee. „We zijn wel redelijk op tijd naar bed gegaan, maar het was een fijne avond.” „Mooi, wat goed. Fijn om te horen”, probeert Charmayne zich groot te houden. „Ik ben benieuwd wat we vandaag gaan doen.”

Charmaye en Lindsey vechten het uit in de ring

De activiteit van de dag blijkt thaiboksen te zijn. „Ik ben wel benieuwd wie er wint als ze gaan sparren”, zegt Nigel. „Misschien kan dat wel de doorslag geven. Je weet het maar nooit. Hoe graag willen ze het?” Hij vertelt wakker te zijn geworden met gemengde gevoelens. „Ik heb connectie met Charmayne en met Lin. Ik heb vandaag echt nodig om een keuze te maken.”

Charmayne en Lindsey gaan het, op aanmoedigen van Nigel, letterlijk uitvechten in de ring. Aanvankelijk neemt Charmayne het niet al te serieus en is ze lacherig, maar ze wordt steeds fanatieker nadat ze ziet dat Lindsey dat ook is. Ze begint zelfs zo erg haar best te doen, dat ze Lindsey onverhoopt een blauw oog slaat. „Leek zo’n lief meisje”, zegt het lijdend voorwerp achteraf over Charmayne. „Valt tegen. Ondertussen slaat ze mij gewoon een blauw oog.”

Moment van de waarheid

Het moment van de waarheid komt steeds dichterbij en Nigel vindt het maar wat lastig om een keuze te maken. „Als ik naar Lin kijk, dan verdwijn ik een beetje in haar ogen. Dan zie ik heel veel wijsheid die ze met haar meedraagt. En als ik naar Charmayne kijk, dan zie ik heel veel speelsheid. En wow, wat mooi waar je nu bent en waar je mee bezig bent en dat je op deze jonge leeftijd al zo ver bent.”

Lindsey ziet de twijfels bij Nigel ook. „Ik merk dat hij ons allebei interessant en leuk vindt. Het is voor mij nog echt een verrassing, maar ik heb er wel een goed gevoel over.” Ook Charmayne is niet helemaal zeker van haar zaak. „Ik merk dat ik veel meer spanning heb dan de vorige keer, ook omdat zij de hele dag met zijn tweeën zijn geweest. Toch heb ik nog ergens wel het gevoel dat hij voor mij gaat kiezen.”

Als hij de dames voor zich heeft, probeert Nigel de vraag eerst om te draaien. „Ik wil eerst aan jullie vragen: willen jullie nog wel met mij op reis? Het is niet alleen ik die die keuze wil maken.” De dames antwoorden instemmend en dus moet Nigel toch écht een knoop doorhakken. „Ik kies voor Lin. Dat voelt het beste nu.”

‘Kies voor kalmte en rust’

Hij legt zijn keuze aan Charmayne uit: „Ik vind het heel fijn met je, dat heb je gemerkt. Niets is gelogen, alles is echt. Ook al zeggen mensen vaak dat leeftijd geen rol speelt. Het speelt voor mij toch wel een rol. Ik merk dat, los van de mooie dingen waar je mee bezig bent, bepaalde levenservaring voor mij met de jaren.” „Ik kies voor de kalmte en de rust”, licht hij toe voor de camera. „Lin en ik liggen dichterbij elkaar dan Char en ik.”

Charmayne reageert sportief. „Ik waardeer wat je zegt. Ook al was het heel erg kort, ik heb er super veel mooie dingen uitgehaald. Heel bijzonder dat onze paden zijn gekruist.” Voor de camera wil ze nog wel kwijt dat ze niet denkt dat hij de beste keuze heeft genomen. „Hij is voor mijn gevoel voor iets gegaan wat hij al kent en wat veilig is, en niet iets wat uit zijn comfort zone is.”

Je kunt Ik Ga Op Reis en Ik Neem Mee terugkijken via KIJK.