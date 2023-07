Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heftig: voetbalanalist Shaka Hislop valt flauw tijdens live-uitzending

Heftige beelden uit de voetbalwereld: Shaka Hislop, een Britse voormalig voetballer en een analist van ESPN, is flauwgevallen tijdens een live-uitzending. Het voorval gebeurde voorafgaand aan een vriendschappelijke wedstrijd tussen Real Madrid en AC Milan in Los Angeles in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd).

De 54-jarige analist verscheen naast presentator Dan Thomas tijdens de voorbeschouwing. Hislop begon op een zeker moment te wankelen, viel voorover en zakte in elkaar. Thomas riep daarom Hislops naam en zei: „We hebben hulp nodig.” Een aantal mensen snelde vervolgens toe om te helpen.

Shaka Hislop flauwgevallen tijdens voorbeschouwing

Hislop staat voor het incident met zijn collega naast het veld om de wedstrijd door te nemen. Tussen het gesprek door zijn beelden van het publiek te zien, waar mensen er enthousiast bij staan. Daarna is Hislop te zien terwijl hij vooroverbuigt, maar hij een stap terug neemt en daarna begint te wankelen. Al snel valt Hislop voorover en wordt er geroepen om hulp door de collega.

Thomas gaf later een update over de toestand van Hislop op Twitter. „Shaka is bij bewustzijn. De medici zorgen voor hem.” Tijdens de rust gaf Thomas meer uitleg. „Hij is bij bewustzijn en praat. Ik denk dat hij zich er een beetje voor schaamt.” Hislop is volgens Thomas „geen man die graag heeft dat mensen zich druk over hem maken”.



Dan Thomas gave an update on Shaka Hislop's condition. Shaka is "conscious and talking" and has been tended to by medics 🙏 pic.twitter.com/B3mlEsxUfw — ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2023

Beterschap en steun

Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Het was nog „te vroeg” om dat vast te stellen, vervolgde Thomas. „Maar het belangrijkste is dat Shaka bij bewustzijn is. En we hebben ook met zijn familie gesproken, want je kunt je voorstellen dat als je dit live ziet gebeuren, er weinig andere dingen zijn die je zo doen schrikken.”

Op sociale media denken voetbalfans die het hebben zien gebeuren op televisie dat het wellicht door de warmte kwam. Vooral hopen voetballiefhebbers dat het goed gaat met Hislop, die via Twitter veel beterschap en steun krijgt.



🙏🏼Positive thoughts going out to Shaka Hislop. Hoping it's just the heat pic.twitter.com/knYukWu2dX — Tyler Needong (@TyNeedong) July 24, 2023



Get well soon @ShakaHislop my favourite ever goalkeeper. Speedy recovery my hero. #readingfc — Steven Hansell (@steveyroyal) July 24, 2023



Prayers out to Shaka Hislop who collapsed on live tv, hope everything is okay 🙏🏽 pic.twitter.com/n2dXXnAOLH — urfreshtvsport (@urfreshtv_sport) July 24, 2023



