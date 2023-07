Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote stranding van grienden in Australië, meer dan helft overleden: ‘Moeten realistisch zijn’

Op een strand aan de westkust van Australië is een groep van zo’n honderd grienden gestrand, een grote soort dolfijn. Volgens de autoriteiten zijn 51 van de zoogdieren overleden en wordt met man en macht gewerkt om de 46 andere terug in zee te krijgen.

De dieren strandden gistermiddag op Cheynes Beach, een populair strand in de buurt van de stad Albany. Een dag eerder waren ze daar in zee gezien.

Grote groep grienden aangespoeld in Australië

Vrijwilligers en hulpverleners hielden de gestrande dieren in nacht in de gaten. Bij het opkomen van de zon bleek dat 51 van hen het niet hadden overleefd. Doordat de dieren in hechte groepen leven, volgen ze elkaar. Het is voor hulpverleners daarom moeilijk om de gezonde grienden van de zieke of overleden grienden te scheiden. „Omdat de zieke of gewonde dieren mogelijk de hele groep terugdrijven naar het strand, is het scheiden van de groep een cruciale stap”, zei Parks and Wildlife Incident Controller Peter Hartley

Vrijwilligers en medewerkers begeleiden de grienden te voet van het strand af terug het water in, voordat meer mensen in kajaks en andere kleine vaartuigen het overnemen om de grienden verder het water in te helpen. „Er is altijd een risico dat de dieren omkeren en terugkomen naar het strand – er is geen magisch getal dat aangeeft hoeveel er zullen overleven. We kijken naar het beste scenario, maar we moeten realistisch zijn”, aldus Hartley tegen ABC News.



Oorzaken lopen uiteen

Ongunstige weersomstandigheden zorgden voor extra complicaties bij de reddingspogingen, waarbij vrijwilligers en personeel uren in ijskoud water moesten doorbrengen in een poging te helpen. De minister van Milieu van West-Australië, Reece Whitby, prees de inspanningen van de reddingswerkers en vrijwilligers.

De oorzaken voor strandingen lopen uiteen, zeggen deskundigen tegen ABC News. Grienden leven in hechte groepen en volgen elkaar. Het kan zijn dat een ziek dier de groep per vergissing naar ondiep water heeft geleid. Ook kunnen ze zijn opgejaagd door orka’s of in verwarring zijn geraakt door het geluid van schepen. Bijna elk jaar stranden er grienden in grote getale op de Australische stranden. Vorig jaar strandden er nog 230 van de zeezoogdieren op de kust van Tasmanië en in 2018 strandden er 150 bij Hamelin Bay, eveneens aan de westkust.