Lugubere vondst: Belgische politie treft armen en benen aan in drijvende koelkast

De Belgische politie heeft ledematen van een vrouw aangetroffen in een op het Albertkanaal drijvende koelkast. Justitie in Luik bevestigde de lugubere vondst, die gisteren bij Oupeye werd gedaan door een omstander die de koelkast uit het kanaal haalde.

Het moet volgens de eerste aanwijzingen gaan om de armen en benen van één persoon. De stank bracht de getuige ertoe meteen de politie te bellen, berichtte persbureau Belga vandaag.

Ledematen gevonden op opmerkelijke manier

De koelkast dreef in het Albertkanaal van Antwerpen naar Luik dat ter hoogte van Maastricht tot aan Luik evenwijdig aan de Maas loopt. De koelkast werd niet ver van de Nederlandse grens opgepikt. Op zo’n 5 kilometer ten zuiden van het Limburgse Eijsden werd de koelkast uit het water gehaald. Het was ook geen grote koelkast, meldt SudInfo, een nieuwssite uit Wallonië.

Een team van de Scheepvaartpolitie was in de buurt en kon meteen op de melding afkomen. De agenten stuitten op twee menselijke armen en benen. De nagels waren gelakt, meldt SudInfo in detail. Volgens de nieuwssite zijn een forensisch patholoog en het laboratorium gisteren ter plaatse geweest om de eerste vaststellingen te doen.



Waar de koelkast vandaan komt is een mysterie

Het belooft een complex onderzoek te worden, aldus Belgische media. Het is namelijk wel duidelijk waar de koelkast gevonden werd, maar onderzoekers hebben momenteel geen idee waar die in het water is gegooid, schrijven ze. Dat kan een heel eind verder stroomopwaarts al gebeurd zijn. Het is daarnaast ook nog mogelijk dat de koelkast van een boot of een auto werd gegooid. De koelkast kan dus overal vandaan komen, uit elke plaats of zelfs uit het buitenland.

De burgemeester van Oupeye, Serge Fillot, is in ieder geval erg geschrokken van de ontdekking. „Ik ben geschokt dat zoiets in onze regio kan gebeuren. Als mens en als burgemeester hoop ik van harte dat de dader wordt gearresteerd en ter verantwoording wordt geroepen voor zijn daden. Ik hoop ook dat de familie op de juiste manier kan rouwen”, klonk het.