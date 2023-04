Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Standbeeld onthuld in Oslo voor déze beroemde walrus die is afgemaakt

Ken je de walrus Freya nog? Het dier heeft een heus standbeeld gekregen. Het werd vandaag onthuld in de Noorse hoofdstad Oslo. Vorige zomer werd het dier een toeristenattractie toen het in Noorwegen rondzwierf en kattenkwaad uithaalde.

Bij de onthulling waren volgens de Noorse zender NRK onder anderen de kunstenares en de initiatiefnemer van het beeld aanwezig. Freya heeft in oktober 2021 ook rondjes gezwommen in Nederlandse wateren en kwam later in Noorwegen terecht waar de walrus, door de drukte van mensen, uiteindelijk werd gedood door autoriteiten.

Freya belaagd door nieuwsgierige mensen

De 600 kilo wegende Freya werd gedurende de zomer belaagd door nieuwsgierige mensen. Die liepen volgens de autoriteiten gevaar. Freya zelf zou de belangstelling als stressvol hebben ervaren. De Noorse autoriteiten zeiden alle opties zorgvuldig onderzocht te hebben. Echter kon het welzijn van het dier niet worden gegarandeerd. Daarom werd Freya in augustus afgemaakt.

Noorse dierenliefhebbers zamelden meer dan 200.000 kronen in, omgerekend is dat 20.000 euro, om een standbeeld van de walrus te laten maken. Volgens initiatiefnemer Erik Holm moet het standbeeld voor eens en altijd duidelijk maken „dat we de natuur niet altijd kunnen of mogen doden en verwijderen wanneer deze in de weg staat.”



Sculpture of euthanised #Walrus Freya unveiled in Oslo fjord https://t.co/764Fw0QGHd — Digital Journal (@digitaljournal) April 29, 2023

Gevaarlijke situaties

In de tijd dat Freya in Oslo rondhing ontstonden er meerdere gevaarlijke situaties, waarbij mensen het risico liepen om aangevallen te worden. „Mensen kwamen te dicht bij het dier en sommigen tilden ook de jongen op om selfies te maken. Er zijn ook gevallen bekend waarbij kinderen stenen en stokken gooiden”, zei de directeur van de Noorse visserij, Frank Bakke-Jensen, destijds. Volgens Bakke-Jensen ging de gezondheid de walrus hard achteruit. Zo sliep het dier te weinig, waardoor ze meerdere kleine bootjes liet zinken als ze deze beklom om uit te rusten. Ook zou ze kleinere dieren aangevallen hebben.

Het beeld is gemaakt door kunstenares Astri Tonoian en staat vlakbij de locatie waar het dier gedood werd.