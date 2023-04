Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Gevoelige’ documenten over kernonderzeeër gevonden in wc van Britse pub

Documenten over een kernonderzeeër die zijn geclassificeerd als „gevoelig” zijn gevonden in het toilet van een pub in het Britse Barrow-in-Furness. Het Britse ministerie van Defensie heeft de authenticiteit van de papieren bevestigd aan de krant The Sun.

De pub bevindt zich in de buurt van een scheepswerf van BAE Systems, de fabrikant van de HMS Anson. Deze nucleair aangedreven onderzeeër behoort tot de Royal Navy, de militaire vloot van het Verenigd Koninkrijk en kost zo’n 1,3 miljard pond, omgerekend is dat 1,47 miljard euro.

‘Gevoelige’ documenten gevonden in pub

Volgens het ministerie gaat het om documenten die zijn bedoeld voor trainingsdoeleinden en bevatten de papieren geen geheime informatie. „Deze documenten zijn bedoeld om te begrijpen hoe systemen op elkaar inwerken. Ze beschrijven niet hoe ze werken, alleen dat deze systemen bestaan”, zo citeert The Sun een bron van de Royal Navy. Echter zei een bron volgens de krant: „Het was een geluk dat een Russische spion ze niet vond.”

De pub zat volgens de krant aardig vol met kroeggangers. „Het lijkt erop dat iemand de pagina’s van de boot heeft gehaald om te bestuderen”, aldus voormalig duikbootkapitein commandant Ryan Ramsay tegen The Sun. Het zou om „algemene trainingsdocumenten” gaan. „Maar”, zei een woordvoerder van de marine, „wij nemen alle veiligheidskwesties uiterst serieus en zullen de omstandigheden van hun ontdekking onderzoeken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

On tomorrow's front page: Secret plans from £1.3billion nuclear submarine found in toilet cubicle at Wetherspoons pubhttps://t.co/OKFTcHaVcw pic.twitter.com/rX9LDWxR8U — The Sun (@TheSun) April 28, 2023

Britse militaire gegevens opgedoken in het openbaar

Het is echter niet de eerste keer dat Britse militaire gegevens in het openbaar zijn opgedoken. In juni 2021 vergat een medewerker van het ministerie van Defensie geheime documenten bij een bushalte in Kent. Daarin stonden details over geheime missies voor Britse special forces in Afghanistan na de terugtrekking van de VS.