Rondzwervende walrus doodgemaakt: ‘Mensen lieten het dier niet met rust’

Een walrus die sinds eind vorig jaar rondzwierf in Noord-Europese wateren is door de Noorse autoriteiten doodgemaakt. De Noren besloten het dier dood te maken omdat mensen te weinig afstand hielden en er daardoor gevaarlijke situaties ontstonden.

De walrus, die zo’n 600 kilo woog, is vanmorgen overleden, zo meldt de Noorse krant Verdens Gang. De Noorse autoriteiten lieten eerder al weten dat ze het dier zouden doden als mensen te weinig afstand hielden.

Kinderen gooiden stenen en stokken naar de walrus

De afgelopen tijd ontstonden er meerdere gevaarlijke situaties, waarbij mensen het risico liepen om aangevallen te worden. „Mensen kwamen te dicht bij het dier en sommigen tilden ook de jongen op om selfies te maken. Er zijn ook gevallen bekend waarbij kinderen stenen en stokken gooiden”, zegt de directeur van de Noorse visserij, Frank Bakke-Jensen.

Volgens Bakke-Jensen ging de gezondheid de walrus met de naam Freya hard achteruit de laatste tijd. Zo sliep het dier te weinig, waardoor ze meerdere kleine bootjes liet zinken als ze deze beklom om uit te rusten. Ook zou ze kleinere dieren aangevallen hebben.

De autoriteiten zouden volgens de directeur over zijn gegaan tot euthanasie omdat het verplaatsen van een walrus erg moeilijk is. Zo was het lastig om het dier te verdoven.

Hoe Freya precies gedood is, is niet bekendgemaakt. Wel is het op een diervriendelijke manier gebeurd, stelt Bakke-Jensen. De walrus is overgedragen aan dierenartsen zodat ze haar kunnen onderzoeken.

Freya dook ook op in Nederland

Freya dook eind vorig jaar ook op in Nederlandse wateren. Het dier werd onder andere gespot bij Den Helder, Harlingen en Schiermonnikoog. Meerdere mensen deelden toen foto’s op social media. Voor de komst van Freya was het 23 jaar geleden dat er voor het laatst een walrus werd gespot in Nederland.



Weer eens wat anders dan een klein zeehondje. De #walrus die onlangs bij #Schiermonnikoog en in #Harlingen gespot is, doet nu #Terschelling aan. Ligt mooi te rusten bij de havendam. pic.twitter.com/1HXFatrEAH — Laura Conijn (@LauraaaConijn) October 12, 2021



Verder werd Freya gezien in Deense wateren, in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk. Sinds afgelopen juni werd Freya regelmatig gezien in wateren rond de Oslo, de hoofdstad van Noorwegen.

Walrussen zwemmen normaal gesproken in de koude noordelijke zeeën. Ze komen voor in gebieden bij Groenland of Siberië, maar verlaten meestal niet het poolgebied. Vandaar dat het opvallend is dat deze walrus voor de Nederlandse kust koos.