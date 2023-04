Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jongen geprezen als held voor voorkomen busongeluk na flauwvallen chauffeur in VS

De Amerikaanse staat Michigan is vol lof over een 13-jarige jongen die de controle over een schoolbus terugkreeg waarvan de chauffeur het bewustzijn verloor. Zo wist de jongen een busongeluk te voorkomen.

Dillon Reeves zat afgelopen week in een bus die hem en andere leerlingen naar huis bracht na een dag les op de Carter middelbare school in Warren, even ten noorden van Detroit, toen de bestuurder zich duizelig begon te voelen en flauwviel, aldus een verklaring van de hoofdinspecteur van het plaatselijke onderwijssysteem, schrijft The Guardian.

13-jarige jongen voorkomt busongeluk

De 13-jarige Reeves ging naar de voorkant van de bus nadat hij merkte dat de chauffeur was flauwgevallen, trapte op de rem en stuurde de bus weg van het verkeer om het voertuig tot stilstand te brengen, zo is te zien in de video van de gebeurtenis.

Nadat Reeves zijn schoolgenoten vertelde om hulp in te schakelen, arriveerden hulpverleners en kwam ook de directeur van de school ter plekke. Als gevolg van het handelen van Reeves raakten geen van de kinderen aan boord gewond. Reeves had ook voorkomen dat de bus minstens één auto en een huis raakte die op zijn pad stonden, aldus een Facebook-post van het lokale gemeenteraadslid Jonathan Lafferty, waarin de jongen werd geïdentificeerd.

‘We zijn erg trots op onze held’

De eerste hulpverleners behandelden de chauffeur voor een niet nader omschreven medische noodsituatie, terwijl de leerlingen in een andere bus werden geladen en veilig naar huis werden gebracht. „De stad Warren is erg trots op onze held,” leest Lafferty’s post. „Deze jongeman kwam in actie en voorkwam wat een tragisch ongeluk had kunnen zijn.”

Camera’s in de bus hebben het handelen van Reeves vastgelegd. In de video is te zien dat zodra Reeves de buschauffeur bereikt, hij onmiddellijk op de rem trapt en stuur vastpakt. De moeder van Reeves is erg trots op hem. Tijdens een persconferentie zei ze: „Ik kan niet eens uitdrukken hoe trots ik ben.” Op Facebook schrijft moeder Ireta dat haar zoon moeite had met het verwerken van de emoties rondom de gebeurtenis. „We respecteren de beslissingen van Dillon en zorgen ervoor dat hij beslist wanneer de tijd rijp is om zijn verhaal te delen.”