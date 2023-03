Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britten in de ban van omstreden ‘lockdown files’, wat is er gaande?

Groot-Brittannië is in de ban van een nieuw schandaal, genaamd ‘The Lockdown files‘. Britse media lichten uitgelekte appjes tussen prominente overheidsfiguren uit. Dat zorgt voor argwaan rondom het coronabeleid.

Hoofdpersoon in dit schandaal? Matt Hancock, oftewel de Britse minister van Volksgezondheid. Die dezelfde rol bekleedde als minister Hugo de Jonge hier in Nederland. Hancock trad op 26 juni 2021 af nadat bekend werd dat hij zelf de coronaregels had overtreden, maar is nu opnieuw omstreden.

‘Boris Johnson totaal ongeschikt’

De berichten zijn grotendeels afkomstig uit 2020, het jaar waarin de pandemie begon. Het gaat om 100.000 WhatsApp-berichten tussen verschillende hoge politici en functionarissen. De Britse media staan er inmiddels vol mee. Hoewel de BBC aangeeft de berichten „niet onafhankelijk te kunnen verifiëren”, zijn er toch een aantal opvallende zaken.

Zo werd premier Boris Johnson een „gewantrouwd figuur” genoemd. Hij zou totaal niet geschikt om coronaregels over te brengen. Maar ook dat Hancock iedereen „de stuipen op het lijf wilde jagen” zodat mensen zich aan de regels hielden. Ook komt aan bod dat een „nutteloze luidruchtige” wetenschapper ontslagen zou moeten worden.

Versoepelingen coronaregels

Verder zijn er opvallende berichten over de versoepeling van de quarantaineregels. Professor Whitty, de Briste Chief Medical Adviser adviseerde om deze te versoepelen. Van 14 dagen naar 5 dagen isolatie. In de berichtjes vraagt de Britse Ernst Kuipers zich af of de isolatie al die tijd te lang is geweest. Over het aantal isolatiedagen wordt onderhandeld, maar te laag moet de Britse overheid volgens Hancock niet gaan. „Omdat dit mensen ongerust zou maken en suggereren dat we het bij het verkeerde eind hadden.”

Ook de gesprekken tussen Hancock en zijn persvoorlichter Damon Pool maken het een en ander los. Waarin onder meer klinkt: „Wanneer zetten we de nieuwe variant in”. Wetenschap en politiek zijn twee verschillende vakgebieden. In Engeland vraagt men zich inmiddels af welke van die twee vakgebieden de boventoon voerde bij het coronabeleid.



Coronabeleid wereldwijd onder vergrootglas

Er is wereldwijd weer veel discussie over coronabeleid. Zo publiceerde The New York Times recent over een onderzoek dat de effectiviteit van mondkapjes in twijfel trekt. Tegelijkertijd vermoedde de FBI dat Covid-19 niet door dieren de wereld in geholpen zou zijn, maar zou zijn ontsnapt uit een Chinees laboratorium. Iets waar viroloog Marion Koopmans zich dan weer tegen uitsprak.

Nu het coronabeleid bij de Britten onder een vergrootglas ligt, klinken er ook reacties over Nederlands beleid. Hier golden immers dezelfde soort maatregelen. Telegraaf-columniste Marianne Zwagerman, die zich vaker uitsprak over de huidige corona-aanpak, schrijft erover in haar column. Zouden er ook Nederlandse Lockdown Files zijn? Of zou het bij de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden blijven?