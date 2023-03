Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britse overheid overwoog inslapen katten begin coronacrisis

De coronacrisis bracht menig regeringsleider voor heikele kwesties. Maar binnen de Britse regering blijkt wel een merkwaardig plan op tafel te hebben gelegen. Daar overwoog de overheid namelijk om huiskatten, verplicht, te laten inslapen.

Je kunt het je in deze tijd haast niet meer voorstellen, want om een coronavirus maken we ons minder druk. Maar Britse kattenliefhebbers kunnen achteraf opgelucht ademhalen dat deze maatregel nooit werd doorgevoerd. Want een voormalig minister van Volksgezondheid doet een boekje open over een overwogen kattenbeleid. Waarbij, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, de spinnende huisdieren uit de weg zouden worden geruimd.

Britse overheid overwoog inslapen katten tijdens coronacrisis

Oud-minister James Bethell vertelt aan Channel 4 News dat er veel onduidelijk was over de besmettelijkheid en verspreiding van het virus. En wat katten daarin teweeg konden brengen. „Wat we niet mogen vergeten, is hoe weinig we van deze ziekte begrepen. Er was een moment dat het onduidelijk was of huisdieren de ziekte konden overdragen.”

Volgens hem heeft de Britse regering op een punt gestaan waarin dit plan overwogen werd. Dan zou de huisdier-eigenaren gevraagd worden om hun eigen kat in te laten slapen. „Kun je je voorstellen wat er zou zijn gebeurd als we dat hadden gewild?”

Britse aanpak pandemie

Nadat Covid in 2020 als een wervelwind in ons leven kwam, wantrouwden sommigen ook de verspreiding via huisdieren. In Groot-Brittannië waarschuwde de overheid zelfs dat het ‘kussen’ van een kat in die periode niet de bedoeling was. Dit nadat het coronavirus ook bij een Siamese huiskat was vastgesteld.

Overigens komen deze ‘kattenbestrijdingsmaatregelen’ tegelijkertijd naar buiten, nu ook oud-minister van Volksgezondheid Matt Hancock onder vuur ligt. Van hem lekten meer dan honderdduizend WhatsApp-gesprekken uit over de aanpak aan het begin van de pandemie. Hancock zou volgens Britse berichtgeving medische adviezen genegeerd hebben, onder meer voor het testen in Britse verzorgingstehuizen.

Covid-virus uit Chinees lab?

Overigens concludeerden de FBI en het Amerikaanse ministerie van Energie deze week dat het coronavirus waarschijnlijk uit een Chinees lab afkomstig is. Dat meldde het ministerie in een uitgelekt rapport. Die conclusie haalt de theorie dat het virus afkomstig zou zijn van een dierenmarkt in Wuhan, onderuit. De Amerikanen constateren dat het virus uit het Wuhan Instituut voor Virologie zou zijn ontstaan.

Een internationaal onderzoeksteam van wereldgezondheidsorganisatie WHO pretendeerde vorig jaar juli nog dat het virus zou zijn overgesprongen, op de bovengenoemde markt, van dier op mens.

Viroloog Marion Koopmans, die namens WHO onderzoek doet, vertelde tegen de Telegraaf, dat het ontbreekt aan bewijs. „Het is een politiek spel geworden, waarin het Westen steeds feller naar China wijst en andersom.” Zij acht de lab-theorie erg onwaarschijnlijk.