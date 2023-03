Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sterallures Eerste Kamerleden? ‘Betere catering, vergoeding hoger en blijven vliegen’

Eerste Kamerleden, oftewel senatoren, zijn er om één dag in de week te vergaderen over wetten. Maar uit notulen van de Eerste Kamer blijkt dat zij zich niet alleen opwinden over de wet. Nee, ook hun eigen catering, hun vergoeding en hun vliegreisverbod houdt hen bezig.

Met de aankomende provinciale statenverkiezingen stemmen we indirect op leden van de Eerste Kamer. Het politieke orgaan dat verantwoordelijk is voor het goed- of afkeuren van wetten. De Telegraaf onthult vandaag dat behoorlijk wat Kamerleden ‘klagen’ en privileges opeisen in hun functie. En echt chique is dat niet.

Eerste Kamerleden klagen en willen privileges

De krant baseert dat op notulen van achterkamertjesoverleggen, oftewel de aantekeningen van de College van Senioren-vergaderingen. En daaruit blijkt dat Eerste Kamerleden geen genoegen nemen met weinig. Ze willen hogere vergoedingen, betere catering en blijven vliegen, ondanks een vliegverbod. Rijksambtenaren moeten tegenwoordig de trein pakken als een bestemming binnen acht uur te bereiken is.

De Eerste Kamer bestaat uit zestien fractievoorzitters. Met als senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn (VVD). Een groep prominente figuren dat vooral achter de schermen opereert. Weet jij bijvoorbeeld wie het Eerste Kamerlid is van de partij waarop jij stemt?

Sterallures? Geen vliegverbod en betere catering

Maar De Telegraaf belicht vandaag ook de ‘sterallures’ van sommige senatoren. Zo sprak Annemarie Jorritsma (VVD) haar onvrede uit over het bovengenoemde vliegverbod. Ze verzocht of de Eerste Kamer niet van dit reisbeleid kon afwijken. Daarnaast vond Annabel Nanninga (JA21) dat er toch best iets aan de bankjes gedaan kan worden op de huidige vergaderlocatie. En afgesplitste fracties? Die horen niet op de eerste rij in de zaal, volgens Marjolein Faber (PVV).

Of wat dacht je van ‘opstoppingen tijdens lunch en diner’ in het Kamerrestaurant? Daar liep SP’er Rik Janssen tegenaan. En oud-FvD’er Henk Otten (Fractie-Otten) had klachten over het eten. En wat D66-fractieleider Annelien Bredenoord betreft mogen de kleinere fracties korter aan het woord komen.

Senatoren niet altijd present Eerste Kamer

Officieel vergadert de Eerste Kamer op de dinsdagen, maar soms komen Eerste Kamerleden ook op maandag of woensdag naar Den Haag. Iets waar fractieleider Paul Rosenmöller (GL) van vond dat die vergaderingen ook best vanuit huis konden. En afgelopen mei werd het ‘quorum’ niet gehaald, iets dat niet eerder voorkwam in politieke geschiedenis. Dit houdt in dat er te weinig senatoren aanwezig waren om een vergadering door te laten gaan. Daarom opperden sommige Kamerleden een digitale presentielijst op maandagen en woensdagen. Qua aanwezigheid valt er hier en daar dus toch nog best wat winst te behalen.

De meeste fracties willen overigens dat de senatoren fysiek aanwezig zijn bij vergaderingen. Marjolein Faber (PVV) maakt zich daar hard voor. Ook oud-FvD’er Otten vindt dat, maar dan mag de vergoeding van de Eerste Kamerleden wel omhoog. De Telegraaf schrijft dat een senator ruim 34.000 per jaar verdient, voor in principe één vergaderdag in de week.