Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rijk worden op 6 bijzondere manieren: ‘Verhuur een geit’

Rijk worden is niet voor iedereen weggelegd. Nog geen halve procent van de wereldbevolking is miljonair. En hoewel topbedrijven, erfenissen, of slimme beleggingen voor een hoge bankrekening kunnen zorgen, zijn er altijd een paar geluksvogels die het heel anders deden.

Geld maakt (niet) gelukkig, maar deze opzienbarende routes naar rijkdom wilden we je niet onthouden.

6x geld verdienen op een bijzondere manier

Inclusief geitenverhuur.

1. Vang een honkbal

Je hoeft alleen maar op het juiste legendarische moment op de juiste plek te zijn. De Amerikaan Philip Ozersky kreeg dat voor elkaar op 27 september 1998. Hij zat namelijk in het publiek toen slagman Mark McGwire van de club St. Louis Cardinals, zijn zeventigste homerun van het seizoen sloeg. Daarmee brak hij de toenmalige records. Ozersky was in staat de bal te vangen en nog geen drie maanden later verkocht hij deze voor 3,5 miljoen dollar op een veilig. In het Amerikaanse Sports Illustrated vertelde Ozersky dat verslaggevers hem nog ieder jaar bellen op de dag van de homerun.

2. ‘Doggles’ uitvinden

Roni Di Lullo ontdekte tijdens een zomerdag dat haar hond niet in staat was om een frisbee te vangen. Waarom niet? De zon scheen in zijn ogen. Di Lullo bedacht daarom de Doggles, oftewel een hondenbril. En blijkbaar was zij niet de enige die zich bekommerde om het zicht van haar huisdier. Meerdere huisdier-eigenaren wilden de bril hebben voor hun viervoeter. Volgens CNBC verkoopt ze jaarlijks voor meer dan 3 miljoen dollar aan Doggles.

3. Videogames

Kuro Takhasomi bewijst dat er met de e-spots ook grof geld te verdienen valt. Hij verdiende in twee jaar tijd 3,5 miljoen dollar door in het internationale DOTA 2-team van Duitsland te spelen. DOTA 2 is een online game voor meerdere personen. Teams van spelers nemen het tegen elkaar op om de basis van hun tegenstanders te vernietigen, terwijl ze ook hun eigen basis verdedigt. Met gamen kun je dus behoorlijk rijk worden. Als dat geen goed excuus is om te blijven oefenen…

4. Een steen als huisdier?

Gary Dahl had zo’n idee waarvan je denkt: ‘Levert dat geld op?’ Nou, ja dus. Hij bedacht namelijk een huisdier van steen. Dit perfecte huisdier hoeft namelijk niet te eten of uitgelaten te worden. Daarnaast blijft het ‘stenen beestje’ voor het leven. In 1975 verkocht Dahl stenen als huisdier. Als een echte ondernemer weliswaar door iedere steen met een winstmarge van één dollar te verkopen. Binnen een jaar had hij meer dan een miljoen stuks verkocht. Tel maar uit je winst.

5. Verhuur een geit

SharkTankBlog onthulde in 2013 dat succesvolle geitenverhuurders hun slag sloegen. Zij verdienden gemakkelijk 600.000 dollar per jaar. Hoe? De geit bleek een economisch en milieuvriendelijk middel bij het verwijderen van ongewenste planten en onkruid. Geiten hebben een grenzeloze hoger en eten et gemak stukken begroeiing op die weg moeten. Het huren van een geit kost blijkbaar tussen de 400 en 800 euro per hectare.

6. Brieven aan de kerstman beantwoorden

Bryan Reese lanceerde in 2001 Santamail.org. Oftewel het fictieve e-mail adres van de kerstman op de Noordpool. Reese was niet de beroerdste en antwoordde met gepersonaliseerde retourbrieven, voor een klein bedrag uiteraard. Reese is een ondernemer en technoloog. Hij bracht twee bedrijven naar de beurs, verkocht drie andere en heeft vier patenten.

Metro België