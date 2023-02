Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer aardbeving in Turkije, veel hulp in daad en woord vanuit Nederland

In Turkije in opnieuw een aardbeving gemeld. De tweede natuurramp op één dag gebeurde in het zuidoosten van het land met een kracht van 7.5. Het epicentrum ligt in de provincie Kahramanmaraş.

Het epicentrum zou noordelijker liggen dan bij de vernietigende aardbeving van vanmorgen vroeg. De trof behalve Turkije ook Syrië.

Hulp Nederland na aardbeving Turkije

Zeker 912 mensen zijn in Turkije door de eerste aardbeving van vanochtend om het leven gekomen, meldt president Erdogan. In buurland Syrië zijn na de beving met een kracht van 7.8 zeker 470 sterfgevallen gemeld. In totaal zijn nu bijna 1400 doden geteld. Er wordt gesproken van 5400 gewonden.

Na de melding stuurt Nederland vandaag nog een zogeheten Urban Search and Rescue Team naar Turkije. Het team bestaat uit mensen van politie, brandweer, ambulance en defensie, meldt minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid).

Premier Mark Rutte heeft met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gebeld om zijn condoleances over te brengen. Rutte spreekt van „verschrikkelijke berichten”. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) laat weten geschokt te zijn door het natuurgeweld dat ook schade heeft veroorzaakt in Syrië.



Verschrikkelijke berichten over de aardbeving in Turkije en Syrië. Gedachten zijn bij alle slachtoffers van dit zware natuurgeweld. Een Nederlands Search & Rescue Team zal vandaag nog richting de regio afreizen. Ik heb President Erdogan mijn condoleances overgebracht. — Mark Rutte (@MinPres) February 6, 2023



Shocking and horrifying images from Turkey and Syria. Incredibly sad. My thoughts are with the victims and their loved. Glad to see that a Dutch search and rescue team will provide assistance in the region.https://t.co/woBBvQyRCh — Sigrid Kaag (@SigridKaag) February 6, 2023

Geldinzameling door Turkse Nederlanders

Turkse Nederlanders gaan geld inzamelen voor de getroffenen van de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije. Volgens Mustafa Ayranci, voorzitter van de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB), zijn er veel zorgen onder Turkse Nederlanders. De organisatie gaat daarom zo snel mogelijk geld inzamelen.

„We kijken nu met andere organisaties wat we op korte termijn kunnen doen. We willen geld inzamelen zodat er daar spullen kunnen worden gekocht die nodig zijn.” De aardbeving leeft volgens de voorzitter „gigantisch” onder de Nederlandse Turken. „Ik sprak net iemand die oorspronkelijk uit Pazarcik komt wiens familieleden onder het puin liggen. Een ander vertelde dat zijn twee broers zoek zijn in Iskenderun.”

De aardbeving heeft volgens Ayranci een enorm groot gebied getroffen, met veel grote steden waar veel mensen wonen.

Veel bloed nodig na aardbeving

Niet alleen vanuit Nederland is er hulp, maar uiteraard vanuit de hele wereld. Op sociale media wordt intens met de Turken en Syriërs meegeleefd.

Voorzitter van de Turkse Rode Halve Maan, Kerem Kinik, heeft gezonde mensen in de leeftijd vanaf 18 tot 65 jaar in heel zijn land opgeroepen bloed te doneren voor de slachtoffers. Hij beklemtoonde dat er door de aardbeving veel gewonden zijn en er nog veel meer bij komen. Kiniks hulporganisatie is aangesloten bij het Internationale Rode Kruis.