Tom Waes volgt een anti-overval cursus in São Paulo: ‘Het geweld is enorm toegenomen’

Met 24 miljoen inwoners is São Paulo de grootste stad van Brazilië én Zuid-Amerika. De inwoners van de miljoenenstad noemen het ook wel ‘de betonnen jungle’, omdat het zo volgebouwd staat met enorme torens. Tom Waes reist naar São Paulo, waar hij onder andere een anti-overval cursus volgt en midden op een autovrije snelweg een biertje drinkt.

Een asfalt van drie kilometer lang zonder auto’s. Daar weten de bewoners van São Paulo wel raad mee. Een belangrijke snelweg in de stad wordt niet alleen ‘s nachts, maar ook in het weekend en op feestdagen afgesloten voor autoverkeer. Een perfecte gelegenheid om met je fiets of scooter rondjes te rijden. In de aflevering van gisteren zien kijkers hoe de Belgische presentator op de snelweg neerploft met een kampeerstoeltje en wat koude biertjes.

Angstcultuur en blindado’s

Een minder leuke kant van São Paulo is het gevaar dat hier heerst. Sinds president Jair Messias Bolsonaro aan de macht is gekomen, is de angstcultuur sterk toegenomen. Steeds meer Brazilianen nemen het heft in eigen handen. Zo zijn er vijf keer meer privé-bewakers dan politieagenten. Ook rijden veel bewoners hier rond met een blindado: een gepantserde auto.

In een showroom ontmoet Waes een verkoper van blindado’s. „Stel je even voor dat iemand je beschiet en dat je hier wordt geraakt”, begint de autoverkoper, terwijl hij naar de deur wijst waar de bestuurder naast zit. „Het raam bestaat uit vijf lagen glas. Daardoor is het bestand tegen een inslag van een .44 Magnum.”

Anti-overval cursus

Je moet er wel wat voor over hebben om je auto te laten pantseren. De kosten kunnen namelijk oplopen tot 13.000 euro. Toch rijden veel Brazilianen in een blindado rond. „Tegenwoordig heeft elk middenklassengezin in Brazilië minstens één gepantserde wagen in de garage staan”, vertelt de autoverkoper in Reizen Waes. „Het geweld is namelijk enorm toegenomen.”



Met een blindado op de weg ben je een stuk veiliger, maar het betekent niet dat je geen risico meer loopt. Aan de rand van de stad kunnen Brazilianen een anti-overval cursus volgen, waarin ze leren hoe je een gepantserde auto kunt inzetten om een gewapende overval te voorkomen. Tijdens de cursus leert Waes hoe hij zijn auto vliegensvlug tot stilstand kan brengen en ‘m daarna om te keren. „De meeste overvallers rijden hun slachtoffers klem en beschieten hen dan”, vertelt de instructeur. In de cursus biedt het trainingscentrum simulaties aan van een echte situatie op straat. Zo wordt Waes geleerd om nooit te stoppen, maar altijd door te rijden. Want als je stopt, dan is het te laat. „Maar als je weet wat je moet doen in deze situaties, kun je jezelf redden.”

Evenveel dragqueens in São Paulo als New York

In Casa Fluida, een beroemde nachtclub in de stad, ontmoet Waes een dragqueen. Volgens Mahina Starlight is São Paulo vergelijkbaar met New York City als het gaat om de hoeveelheid dragqueens, maar is er nog een lange weg te gaan in de acceptatie van homo’s. „Het is best een gastvrije stad”, vertelt de dragqueen. „In steden in het binnenland kunnen homo’s niet zomaar hand in hand lopen. Er is nog veel homofobie. Hier worden meer moorden gepleegd op transgenders dan waar ook ter wereld.”

Tegelijkertijd is Brazilië óók het land, waar de meeste transgender-porno rondgaat. „Dat wil zeggen dat de moordenaars ook degenen zijn die naar die porno kijken. Er zijn veel transfobe mensen die travo’s vermoorden omdat ze travo zijn”. Mahina Starlight heeft geluk: zij kan zichzelf zijn. „Mijn hele familie volgt mij als dragqueen”, vertelt ze. In Casa Fluida hoeft zij zich niet anders voor te doen dan ze is.

Bekijk Reizen Waes Wereldsteden terug via NPO.