Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodental loopt razendsnel op na zware aardbeving Turkije en Syrië: ‘Apocalyptische taferelen’

Een zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije heeft zeker 400 mensen het leven gekost. Gevreesd wordt dat deze cijfers nog veel hoger worden. Zowel in Turkije als in buurland Syrië liggen nog veel mensen onder het puin. Beelden laten een vreselijke ravage zien.

De aardbeving, met een kracht van 7.8 op een diepte van 17,9 kilometer, vond plaats om 04.17 uur lokale tijd. Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van de Turkse stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Vijftien minuten later volgde een naschok met een kracht van 6.7.

Zware aardbeving Turkije en Syrië: slachtoffers ver buiten epicentrum

De zware aardbeving heeft over de grens in Syrië aan zeker 237 mensen het leven gekost. De autoriteiten spreken van meer dan zeshonderd gewonden. In Turkije zijn meer dan 175 doden gemeld. Maar de enorme verwoesting die de beving met een kracht van 7.8 heeft veroorzaakt in volgens Turkse media tien provincies zal volgens waarnemers veel meer slachtoffers tot gevolg hebben.

Schade en slachtoffers worden tot ver van het epicentrum gemeld. In het Turkse Sanliurfa bijvoorbeeld, 150 kilometer ten oosten van het epicentrum, zou volgens ooggetuigen een ziekenhuis volkomen zijn ingestort. Er wordt ook grote schade gemeld uit Adana, dat 150 kilometer ten westen van het epicentrum ligt. De gouverneur van de regio Adana heeft tegen Turkse media gezegd dat er nog geen doden zijn gemeld.

De schade van de aardbeving is enorm. In het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië zijn tientallen gebouwen verwoest. Zo is er bijvoorbeeld van het historische kasteel van Gaziantep weinig meer over volgens ooggetuigen. Vrijwilligersbrigade Syrian Civil Defence, ook bekend als de Witte Helmen, meldt dat er nog tientallen Syriërs onder het puin liggen.

Beelden op Twitter laten vreselijke ravage zien

Op Twitter worden beelden gedeeld van de aardbeving. Er wordt onder andere gesproken van „apocalyptische taferelen” en „massale verwoesting”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Omg this feels like apocalypse. Terrifying

Hope for some miracle for the survivors. #Turkey #earthquake pic.twitter.com/I2L5PzyQHd — Abier (@abierkhatib) February 6, 2023