De Slimste Mens-smaakmaker Erik van Looy in Humberto op Zondag: ‘Heb een soort grapdwang’

Erik van Looy heeft al negentien jaar de presentatie van de Belgische versie van De Slimste Mens in de handen, maar is zo verzot op de quizshow dat hij zich kandidaat stelde voor de Nederlandse variant. Daar ontpopte hij zich tot de smaakmaker van dit seizoen. Kijkers komen superlatieven tekort over de Vlaamse televisiepersoonlijkheid. Gisteravond schoof hij aan bij Humberto op Zondag.

Het was de aftrap van een nieuw seizoen van Humberto op Zondag.

Erik van Looy: ‘Wilde al heel lang meedoen’

„Ik wilde dat eigenlijk al heel lang”, zegt Van Looy tegen presentator Humberto Tan over zijn deelname aan De Slimste Mens. „Maar als ik in België meedoe, moet ik stoppen met presenteren en dat betaalt veel beter”, grapt hij. „Maar ik speel de quiz heel graag.”

Dat het hem niet ontbreekt aan fanatisme, werd duidelijk toen hij in een uitzending plots met een stevig vastgeplakt wit ooglapje op zijn linkeroog verscheen. Een gescheurd netvlies bleek de oorzaak te zijn. Dat is helemaal hersteld, vertelt hij in de talkshow. Maar hij heeft wel last van een andere kwaal. „Ze hebben deze week drie tanden moeten verwijderen, waardoor er soms spuug uitkomt als ik veel praat. Lastig als je in een talkshow zit. Als je 60 bent, mankeert er altijd wel iets. Ik heb ook maar één been, maar mensen zien dat niet.”

Dan laat Tan zijn favoriete fragment uit de Belgische De Slimste Mens zien, waarbij hij het naar eigen zeggen niet droog kan houden „Kunnen jullie vogels nadoen?”, zien we Van Looy daarin aan de juryleden vragen. Comedy- en televisiemaker Jonas Geirnaert zet daarop een indrukwekkende imitatie van een duif neer. De tweede imitatie blijkt iets lastiger te raden: „Een papegaai die een duif nadoet”, zegt hij tot hilariteit van de zaal. Tan blijkt niet te hebben gelogen: hij ligt helemaal dubbel na het zien van het fragment. „Zie je Maarten van Rossem al zo zitten?”, lacht Van Looy.

Verschillen België en Nederland

„De toon is anders”, zegt Van Looy over het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse variant van het programma. „Maar ik vind allebei de versies van de show zeer goed.” Op de vraag van Tan of hij in Nederland zouden kunnen werken, antwoordt hij: „Ik weet niet of ik het zou kunnen. Jullie praten toch anders. Jullie zijn veel vlotter. Net voordat de show begint, warm je het publiek zelf op. Bij mij zou het publiek heel koud zijn, denk ik. Maar het is misschien het onderzoeken waard.”

Tan vraagt wat hij voor programma hij dan graag zou willen presenteren. „Iets waarbij je niet te veel hoeft voor te bereiden. En iets grappigs: ik kan eigenlijk geen dertig seconden praten, zonder dat ik iets grappigs wil zeggen. Een soort grapdwang.” Misschien is een programma over zijn verslaving aan filmsterren een idee, denkt Tan. Van Looy vertelt: „Ik wilde eigenlijk een filmster worden toen ik heel jong was. Als 14-jarige ging ik bellen bij de filmsterren. In Los Angeles kun je zo’n stars home-tour doen. Met mijn grootvader reed ik heel de dag door die chique buurt. James Stewart, John Wayne, Katherine Hepburn, Kirk Douglas, Michael Douglas, Jack Lemmon, Walter Matthau, Henry Fonda, Jane Fonda: noem het allemaal maar op. Ik heb ze allemaal niet gezien.”

Of Van Looy zijn eigen programma op de vaderlandse televisie krijgt blijft nog even afwachten, maar hij mag in ieder geval van Tan bij Humberto op Zondag over een maandje alweer terugkeren. Ook zien we de geliefde televisiepersoonlijkheid vanavond weer bij De Slimste Mens, waar de finaleweek van start gaat.

Kijkers groot fan van Van Looy

Van Looy heeft duidelijk de harten gestolen van het Nederlandse televisiepubliek. „De tofste gast van de afgelopen drie jaar”, klinkt er zelfs.



Jáááá, Erik van Looy op de Nederlandse TV❣️❣️❣️ #Humberto — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) February 5, 2023



Omg die Erik van Looy is echt zo grappig, dat zagen we natuurlijk al bij de slimste 🤣 #humberto #deslimste — Gabriella (@tvshows_addict1) February 6, 2023



#humbertoopzondag. Wat een geweldige uitzending met Erik van Looy & wat blijkt Humberto toch weer een geweldige talkshowpresentator — Mats Vlemingh (@m_vlemingh) February 5, 2023

Je kunt Humberto op Zondag terugkijken via RTL XL.