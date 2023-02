Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Saskia (38) zag cycloon Gabrielle in Nieuw-Zeeland van dichtbij: ‘Het was heel surrealistisch’

De afgelopen dagen raasde cycloon Gabrielle over Nieuw-Zeeland heen. Het natuurgeweld zorgde voor veel schade en overlast, zo zijn er zelfs vier doden gevallen. De Nederlandse Saskia Missaar (38) woont al veertien jaar op Great Barrier Island, ten noordoosten van de stad Auckland, samen met haar man en kinderen. Haar huis heeft de storm overleefd, maar niet alles is gespaard gebleven: „Onze extra watertank is uitgevallen omdat er een boom omgewaaid is die de waterleiding heeft meegetrokken.”

Het land zette zich zondag al schrap voor ‘de storm van de eeuw’. Gisterochtend werd de noodtoestand afgekondigd in het hele land en op dat moment was bij tienduizenden huizen de elektriciteit al uitgevallen. Twee weken daarvoor had de omgeving rondom Auckland ook al te maken met natuurgeweld. Toen zorgde de hevige regenval voor verschillende overstromingen en vielen er eveneens enkele doden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

New Zealand has declared a state of national emergency in the wake of Cyclone Gabrielle. Take a look at the extent of the flooding in Hawke's Bay, NZ:pic.twitter.com/KXAt9hs3lC — Steve Hanke (@steve_hanke) February 14, 2023

Rivier overstroomd door cycloon Gabrielle

Zelf woont Saskia met haar gezin vrij afgezonderd, boven op een heuvel. „Onze dichtstbijzijnde buren wonen hemelsbreed achthonderd meter bij ons vandaan. Dat is ongeveer anderhalve kilometer rijden”, vertelt ze Metro via de telefoon. Om de bewoonde wereld te bereiken, moet ze met de auto een rivier oversteken. „Die overstroomt altijd wel met hevige regen, maar nu was het zo erg dat we er met de auto of op wat voor manier dan ook niet overheen kunnen. Sommige mensen zeggen dan dat we in een bootje of kajak moeten stappen, maar die weten niet waar ze het over hebben.”

De cycloon heeft flink huisgehouden op het eiland. Naast een kapotte watertank is de deur van Saskia’s kas eruit gevlogen en verder heeft ze ook te maken met veel omgevallen bomen. „Die staan nu als een soort kaartenhuis elkaar te ondersteunen. Wonder boven wonder nét naast de telefoonlijn.” Voor de rest geeft ze aan redelijk gespaard te zijn gebleven, op het kippenhok na. „Die hebben we toevallig twee weken geleden in elkaar gezet, maar die is helemaal vernietigd. Gelukkig leven alle kippen nog wel.” Haar buren hebben minder geluk gehad. „Heel veel eucalyptusbomen zijn omgevallen op hun huis en op de auto.”

Oog van de storm in Nieuw-Zeeland

Great Barrier Island bevond zich maandag in het oog van de cycloon. „In de avond werd het helemaal stil. Dat was heel surrealistisch”, vertelt Saskia. „Het was niet alsof alles weer volledig normaal was, maar het is dan erg dreigend. Dan ga je eigenlijk wachten tot er weer wind komt en de rust voorbij is. Dat was voor mij toch wel een bijzondere ervaring.” Ze ervoer het oog als een soort tijdelijke beschermde bubbel. „Iedereen die erbuiten zat, zoals in Auckland en Hawke’s Bay, kregen eigenlijk het ergste. Je voelt je even een beetje speciaal”, aldus Saskia. „We zijn zo’n klein eilandje op deze wereld en het is dan zo bijzonder dat precies wij die paar rustige uren kregen.”

Man uit zee gered

In Nieuw-Zeeland zijn zeker vier mensen omgekomen door de cycloon en naar meerdere personen word nog gezocht. Op Great Barrier Island zelf zijn geen doden gevallen, zo meldt Radio New Zealand op hun website. Wel was het kantje boord voor een man die de zee in was gewaaid. „Hij was vermist maar is gelukkig gevonden. Die man is van zijn anker geslagen en na twee dagen hebben helikopters hem eindelijk gevonden en kunnen redden. Daar zijn we heel dankbaar voor. Iedereen is hier onderdeel van de community, dus het is echt bizar als zoiets gebeurt”, legt Saskia uit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A lone sailor found himself drifting out to sea as Cyclone Gabrielle struck when the anchor cable snapped on his catamaran after he grounded in Port Fitzroy, Aotea Great Barrier Island.https://t.co/69Tue7yKPP — RNZ (@radionz) February 14, 2023

De draad weer oppakken als een community

Nu de cycloon Great Barrier Island achter zich heeft gelaten, beginnen de bewoners met het opruimen van de ravage. Saskia vertelt hoe zij dit voor zich ziet: „Ik denk dat de eerste stap is om de wegen vrij te maken. Zodat we ons weer kunnen bewegen over het eiland.” Verder is de gemeenschap heel hecht en bereid elkaar te helpen waar mogelijk. „Er is een organisatie hier genaamd Aotea Family Support Group die je kan bellen als je problemen hebt. Zij kijken dan hoe ze kunnen helpen en omdat het eiland heel hecht is als community weten zij vaak wel wie er een oplossing heeft”, vertelt de Nederlandse. „Daarnaast is het heel makkelijk om elkaar hier om een gunst te vragen omdat we dus zo hecht zijn. Dat doe je gewoon.”