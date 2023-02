Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Indrukwekkend verhaal van reddingsteam in Oranje Helmen in Turkije: ‘Dapper en hartverscheurend’

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR trok de dag na de aardbeving in Turkije en Syrië naar het rampgebied. Zes dagen lang zochten de reddingswerkers met man en macht naar overlevenden in een compleet verwoest gebied. Het team wist twaalf mensen en een hond levend onder het puin vandaan te halen, maar maakte ook ontelbaar veel leed mee. Hun indrukwekkende verhaal werd opgetekend in de documentaire Oranje Helmen in Turkije.

Journalist Geertjan Lassche reisde mee met het team om verslag te doen van hun werk. „De scheidslijn tussen hero en zero is flinter-, flinterdun”, vertelt teamleader Kees van den Berg aan het begin van de documentaire. En dat wordt pijnlijk duidelijk.

Oranje Helmen in Turkije

We zien een aantal succesvolle reddingen. 49 uur na de aardbeving wordt het team gewezen op twee levende mensen onder het puin. De reddingswerkers maken een gat en horen hulpkreten. „Als je die reactie hoort, dan denk je: yes, dit is het. We gaan toch wat betekenen. Dat is gewoon een geweldig moment om mee te maken”, vertelt tolk Cemal Em. De vrouw en een jong meisje komen levend onder het puin vandaan. „Ze kwam er helemaal in shock uit. Ik krijg er weer kippenvel van”, vertelt verpleegkundige Robert Bruines. „Dat is waarvoor we in het rampgebied zitten. Dat is prachtig.”

Verpleegkundige Conny Wachtmeester vertelt: „Je kunt met geen woorden beschrijven hoe het voelt om iemand onder het puin vandaan te halen. Dat is heel bijzonder. Euforisch. Daar train je voor en daar doe je het voor.”

‘Moment zal me altijd bijblijven’

109 uur na de aardbeving, ver voorbij de kritieke grens van 72 uur, wordt een jongetje gered dat vastligt onder een betonplaat. Ibrahim, zo heet het jongetje, ligt bekneld met zijn arm. Er wordt gevreesd voor amputatie, maar dat blijkt niet nodig. Onder luid geklap en gejuich wordt hij onder het puin vandaan gehaald. „Toen Cees naar de basis belde en zei: ‘Zorg dat de dokter klaar is voor een mogelijke amputatie’, kreeg ik echt een brok in mijn keel. Gelukkig was het uiteindelijk niet nodig. Dat moment zal mij altijd bijblijven”, vertelt Em.

Maar er moeten ook keiharde keuzes worden gemaakt. Soms besluit het team niet tot redding over te gaan, zelfs als er tekenen van leven zijn. „Dan kom je op een plek waar mensen hoorbaar zijn. En dan moet je toch met elkaar besluiten om daar geen actie op te zetten”, vertelt Van den Berg. „Dat is natuurlijk heftig. Dan liggen de emoties heel dicht bij elkaar. Van het redden van mensen tot het besluiten om mensen aan hun lot over te laten. Zo voelt dat dan wel even.”

‘Grote buiging voor redders’

Kijkers zijn diep onder de indruk van de documentaire. „Wat een dappere mensen! Die machteloosheid, het gevaar, de liefde, de passie, de overwinning op redden”, schrijft iemand. „Ik heb tranen met tuiten gehuild, ben zelfs weggelopen door onmacht op tv. Een grote buiging voor de redders.”



Ik heb zojuist de zeer indrukwekkende, ontroerende, schokkende, maar ook prachtige documentaire gezien van jullie reddingsactie in Turkije. 🙏🙏🙏#oranjehelmeninturkije — HA Wenting (@hw_ens) February 14, 2023



#oranjehelmeninturkije geen woorden voor. Wat een dapper en hartverscheurend werk leveren mens en dier daar. — Caroline | ook @[email protected] (@CarolineBerkhof) February 14, 2023



Bijzonder indrukwekkende docu over de helden van het Nederlandse reddingsteam dat zeer moedig en doortastend te werk ging in Turkije. Maakt (nog) duidelijker wat voor ongekende ramp er in Turkije plaats heeft gevonden. #OranjehelmeninTurkije #Giro555 https://t.co/JOGQ220VSF — Paul Verweijen (@PaulVerweijen) February 15, 2023



Omg wat een helden , zit met tranen in mijn ogen te kijken#OranjehelmeninTurkije — Nico (@Nigoalp) February 15, 2023



Gister de docu #OranjehelmeninTurkije gezien…onvoorstelbaar wat een ravage. Heb echt vol afschuw en vooral zowat hartepijn gekeken. Iedereen moet m kijken. De wanhoop vd mensen. Maar ook heel flink. USAR zegt dat er geen teken van leven is van zowat hele familie en dan toch — Linda Zoon (@linda_zoon) February 15, 2023



Diep respect voor de oranje helmen én de bewoners van de getroffen gebieden, wat een onmenselijk drama. Geen woorden voor 😞 #OranjehelmeninTurkije — winster (@winnyking) February 15, 2023

Je kunt Oranje Helmen in Turkije terugkijken via NPO Start.