Voeding onder de loep: helpt appelazijn drinken als je wilt afvallen?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt deze informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: helpt appelazijn drinken als je wilt afvallen?

Staat een paar kilo afvallen op jouw doelenlijstje de komende tijd? Dan heb je vast de tip gelezen om appelazijn te drinken. Appelciderazijn, of ciderazijn, is een azijn gemaakt van gefermenteerd appelsap. Het drinken van dit zure drankje zou helpen bij het afvallen.

Klopt dat? We vroegen het Iris Groenenberg, expert op het gebied van voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

Afvallen met appelazijn, werkt het?

Groenenberg: „Over afvallen bestaan veel fabels. Een van die fabels is dat appelazijn zou helpen bij het afvallen. Zure producten als appelazijn, grapefruitsap of citroensap breken geen vet af, dat is een fabeltje. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het drinken van zure drankjes invloed hebben op de vetverbranding of helpen bij het afvallen.”

Daarnaast brengt het drinken van deze zure producten volgens de voedingsdeskundige een extra probleem met zich mee: het kan zorgen voor tanderosie. „Dan lost het tandglazuur dus op, ook al wordt het citroensap of het appelazijn vaak aangelengd met water.”

Andere ‘voordelen’ van appelazijn

Een ander voordeel dat wordt genoemd bij het drinken van appelazijn, is dat het drankje reinigend zou werken voor het lichaam. Volgens Groenenberg is dit echter ook onzin. „Appelciderazijn helpt niet om te ontgiften. Ons lichaam heeft een natuurlijk afvalverwerkingssysteem voor het opruimen van lichaamsvreemde en potentieel toxische stoffen. Dat proces verloopt voornamelijk via de lever. Maar bijvoorbeeld ook je nieren en maagdarmkanaal spelen een rol in dit verwerkingssysteem. Appelciderazijn heeft daar geen effect op en helpt dus niet om te ontgiften.”

Helpt appelazijn dan wel bij maagzuur? „Middelen die helpen bij mensen die last hebben van maagzuur, zorgen er bijvoorbeeld voor dat het maagzuur minder zuur wordt. Appelciderazijn is een zuur product. Daardoor zal het dus niet zorgen dat het maagzuur minder zuur wordt. Het is heel onwaarschijnlijk dat appelciderazijn helpt bij maagklachten.”

Succesvol en blijvend afvallen

Appelazijn gaat jou dus niet helpen met afvallen. Wat werkt wél? Groenenberg: „Verander je leefstijl. Eet minder, gezonder, gevarieerder en snoep en snack niet te veel en niet te vaak, beweeg meer en pas op met alcohol. Afvallen duurt zo misschien langer, maar je voeding in kleine stapjes aanpassen, kan helpen om je nieuwe, gezonde eetpatroon makkelijker vol te houden.”

