Nieuw-Zeeland zet zich schrap voor ‘storm van de eeuw’

Nieuw-Zeeland zet zich schrap voor de komst van cycloon Gabrielle. Naar verwachting wordt het een van de zwaarste stormen in het land deze eeuw, met windstoten tot boven de 130 kilometer per uur. Tienduizenden inwoners zitten momenteel zonder stroom.

Slechts een paar weken geleden werd Nieuw-Zeeland al geteisterd door extreem zware regenval. Bij overstromingen rond Auckland kwamen toen vier mensen om het leven. Ook nu ligt Auckland, de grootste stad van het land, weer in de baan de storm.

Ook nu worden weer honderden millimeters regen verwacht. De zwaarst getroffen gebieden moeten volgens de weerdienst van Nieuw-Zeeland, Metservice, rekening houden met zo’n 450 millimeter regen. Dat is meer dan de helft van de hoeveel regen die in Nederland in een jaar valt, namelijk zo’n 800 millimeter.

The contrast between the forecast for the North Island and the South Island is pretty dramatic.

Some very heavy rain instore across the north of the country.

Stay safe and keep up with the latest Severe Weather Warnings. https://t.co/qHyE5zzql5 pic.twitter.com/fpuwQPrnWz

