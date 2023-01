Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Correspondent over vertrek Nieuw-Zeelandse premier Ardern: ‘Een enorme shock’

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kwam vannacht met nieuws dat vriend en vijand deed verbazen: ze treedt volgende maand terug. Volgens correspondent Meike Wijers komt de aankondiging „als een enorme schok, zowel in het binnen- als het buitenland”.

Per 7 februari legt de premier haar functie neer. Ze deed de onverwachte aankondiging tijdens haar eerste persconferentie van 2023. „Ik weet wat deze baan vereist en ik weet dat ik niet langer genoeg in de tank heb. Zo simpel is het. We geven alles wat we kunnen zolang we kunnen, en dan is het tijd te stoppen. En voor mij is het nu tijd.” Zaterdag komt Arderns Labour-partij bijeen om een nieuwe leider te kiezen.

Ardern werd in 2017 op 37-jarige leeftijd tot premier van Nieuw-Zeeland gekozen. In 2020 werd ze met een historische meerderheid herverkozen. Ze is een van ‘s werelds jongste vrouwelijke regeringsleiders en pas de tweede regeringsleider die moeder werd terwijl ze nog in functie was.

Correspondent over Ardern: ‘Ze zag er bleek, pips en vermoeid uit’

Correspondent Weijers was eerder vandaag in het NOS Radio 1 Journaal te gast om over het vertrek van Ardern te praten. „Het komt als een enorme schok, zowel in het binnen- als het buitenland. Er waren weleens geruchten dat ze er misschien mee op zou houden, maar die werden nooit echt serieus genomen. Blijkbaar zijn ook haar collega’s enorm verrast over haar aankondiging.”

Op de persconferentie zou volgens Weijers duidelijk te zien geweest dat de koek op is. „Je hoorde en zag het aan haar. Ze zag er bleek, pips en vermoeid uit, terwijl ze eigenlijk net een paar weken rust heeft gehad.” Het is op dit moment zomer in Nieuw-Zeeland en het parlement is daar met reces. „Ze zei dat ze die periode nodig heeft gehad om na te denken of zij nog een keer campagne wil voeren voor een nieuwe termijn en dat het haar gewoon niet meer lukt. Ze wil 100 procent kunnen geven en dat kan ze nu niet meer, dus wil ze ook zo snel mogelijk het stokje overdragen. Het kan er ook mee te maken hebben dat ze haar partij een kans wil geven om met een nieuwe leider de komende maanden nog flink campagne te voeren voor de verkiezingen.”

‘Ardern niet heel populair meer in Nieuw-Zeeland’

Ardern was buiten de landsgrenzen zeer geliefd. „Internationaal wordt ze nog altijd heel erg gewaardeerd. Er veel lof en empathie voor haar, bijvoorbeeld ook voor de manier waarop ze reageerde op de terreuraanslagen in Christchurch in 2019.”

In eigen land is het een ander verhaal. „Het is eigenlijk de grote paradox in vergelijking met haar populariteit internationaal. In eigen land is haar populariteit enorm gedaald. Dat heeft te maken met haar aanpak van corona: de zero-covid-aanpak, waarbij de grenzen een paar jaar lang gesloten waren.” Daar heeft de oppositie van geprofiteerd. „In de peilingen staat haar partij er niet goed voor.”

Opvolger van Ardern

De grote vraag is nu: wie gaat Ardern opvolgen? „Er staat geen gedoodverfde opvolger klaar, dus dat wordt nog wel even spannend of het gaat lukken om unaniem iemand te kiezen die het van haar over kan nemen. De vice-premier heeft meteen gezegd dat hij het niet gaat doen, terwijl dat misschien de meest voor de hand liggende persoon was geweest.”

Weijers gaat ook dieper in op wat Ardern zelf gaat doen. „Ze heeft aangekondigd dat ze nog geen plannen heeft. Ze heeft een zetel in het parlement tot april, daarna is het onduidelijk. Ze zegt dat ze vooral tijd wil spenderen met haar gezin. Haar dochter is vier en gaat voor de eerste keer naar school, daar wil ze graag bij zijn. Ze wil ook eindelijk gaan trouwen met haar partner, wat eerder werd afgelast door een lockdown.”