Aanpak lange rijen Schiphol in Op1: hieperdepiep, maar komen de mooie woorden ook echt uit?

Ach, die verschrikkelijke wachtrijen op Schiphol, zou er ooit nog een einde aan komen? Sinds de meivakantie van 2022 is er vaker ellende geweest dan een soepele doorloop. Maar wat de luchthaven betreft is er licht aan de horizon: komende zomer zijn er geen beperkingen meer voor het aantal reizigers en kan er volop en zonder ‘gedoe’ worden gevlogen.

De belangrijkste reden: het aantrekken van honderden beveiligers. Daar wrong tenslotte vooral de schoen. Soms konden we er om lachen, maar dan ging het alleen om een parodie in het Sinterklaasjournaal. Maar voor mensen die écht uren stonden te wachten op het vliegveld was het minder grappig.

Schiphol ‘gaat het doen’

Talkshow Op1 besteedde gisteravond – bepaald niet voor de eerste keer – aandacht aan de Schiphol-ellende. Of in dit geval: de Schiphol-oplossing. Yteke de Jong, luchtvaartjournalist van De Telegraaf, schoof aan om te vertellen of de mooie woorden van de luchthaven werkelijkheid kunnen worden. „Op1 is er in getrapt, Schiphol-promotor is aanwezig”, klonk een enkele keer op sociale media. Yteke de Jong is sinds de eerste lange rijen van vakantiegangers in mei vorig jaar juist echter altijd zeer kritisch geweest.

„Mei, we gaan het doen”, waren de veelbelovende woorden van de nieuwe CEO van Schiphol, Ruud Sondag, in een filmpje van Op1. Dat ‘doen’ slaat ook al op 26 maart, als op de luchthaven meer reizigers per dag worden toegelaten. Het huidige maximum van 50.000 vervalt. „Er is weer vertrouwen”, zegt Sondag. „Dat betekent dat je weer met plezier op Schiphol kunt komen werken. Daar zijn we trots op, zonder nou naast onze schoenen te gaan lopen. Wat nu begint het pas.”



‘Hieperdepiep!’, vindt de presentator

„Hieperdepiep, directeur”, zei Op1-presentator Charles Groenhuijsen na het filmpje met een veelzeggende lach. Zijn collega Carrie ten Napel nam het snel over. Richting Yteke de Jong: „Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Of heb je er wel vertrouwen in?” De luchtvaartdeskundige ziet een verandering die amper kan: „Vorig jaar was het totale chaos en nu ineens is alles opgelost, terwijl de arbeidsmarkt in Nederland nog altijd moeilijk is? In die zin lijkt het een beetje te mooi om waar te zijn. Maar goed, ik krijg vanuit andere hoeken ook signalen dat het wat betreft beveiligingscontrole, waar je je spullen in de bakken moet doen, redelijk op orde is.”

CEO Sondag heeft gezegd dat we straks weer twee uur in plaats van vier uur van tevoren naar Schiphol kunnen komen. „Alleen maar positieve boodschappen”, hoort De Jong. „Maar er zitten hier en daar kleine addertjes onder het gras. In de piekuren, vooral vroeg in de ochtend, probeert men nog te schuiven. De luchtvaartmaatschappijen moeten voor een aantal passagiers dan nog een oplossing vinden.” Die passagiers moeten op een andere tijd vliegen of vanaf een andere luchthaven, bedoelt de journaliste. „Dat is een beetje vaag.”

Doemscenario Schiphol: nieuwe kofferbergen

„Heeft Schiphol dan genoeg mensen?”, is de terechte vraag van Charles Groenhuijsen. „Dat was het drama.” Yteke de Jong: „Er is een gemengde boodschap. Schiphol moet nog honderd beveiligers aannemen. Nog driehonderd zitten de komende weken in een opleiding. Maar als het dan in de meivakantie van start gaat, zijn er zevenhonderd mensen aangenomen in een half jaar tijd. Dat is een enorm knappe prestatie.”

De Jong voegt gelijk toe: „Maar we hebben ook nog het grondpersoneel. Daar zijn nog honderden vacatures. Alles valt of staat bij KLM, waar men heeft gezegd dat de maanden april en mei een grote uitdaging worden. Met name vanwege dat grondpersoneel. Als KLM het dan niet voor elkaar heeft, dan denk ik toch weer aan kofferbergen, lange rijen bij de incheck en misschien vertragingen. Ik heb Sondag daar vandaag over gesproken. En die zegt ‘lange rijen bij de balie? Dan moeten ze gewoon langer open’. Hij zit er heel erg in van dat problemen niet bestaan. Zo van ‘we gaan het oplossen’ en iedereen vliegt weer vanaf Schiphol. Terwijl ik om me heen hoor dat veel mensen juist niet meer vanaf Schiphol vliegen.”

Wordt vast vervolgd.

Op1 terugkijken? Dat kan via NPO Start.