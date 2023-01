Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is het dan echt klaar met Martijn en Nicole van Married at first Sight?

Married at First Sight slaagt er altijd in om een hoop drama te leveren. Zo ook gisteravond. In het programma, waarin mensen die elkaar net hebben ontmoet gaan trouwen, is de ruzie tussen drama-koppel Nicole en Martijn inmiddels compleet uit de hand gelopen en lijkt het erop dat het huwelijk tot zijn eind is gekomen. Eergisteren was het raak toen Nicole tijdens een ritje op een Italiaanse autoweg aan de handrem trok omdat ze de uitspraken van Martijn te ver vond gaan.

Gisteravond zag de kijker hoe Martijn volgens Nicole net te ver ging en daarom vond dat ze beter op huis aan konden gaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Absoluut geen enkele match’

Na de pijnlijke autorit, al waren ze bijna allemaal wel ongemakkelijk, was de tijd nog steeds niet rijp om de ruzie uit te praten. De druppel die de emmer deed overlopen was uiteindelijk Martijn die verwees naar een moment waarop hij Nicoles zonnebrandcrème niet mocht gebruiken. Nicole koos ervoor om op te stappen en wenste hem ‘een fijne reis naar huis’.

Wat er gebeurde was natuurlijk uiterste fascinerend voor gedragsbioloog Patrick van Veen. Hij wilde met beide in gesprek om het huwelijk te redden, maar voor Nicole was het te laat. „Er valt natuurlijk niks meer te lijmen. Hij is gisteren heel erg duidelijk geweest in het feit dat hij absoluut geen enkele match ziet en heel graag naar huis wil. Naja, dat eigenlijk. Het is wat het is. Het komt bij mij heel hard aan allemaal”, betreurt ze.

Tweede kans in Married at first Sight

Nicole en Martijn troffen elkaar de ochtend na de ruzie nog bij het zwembad, maar echt gezellig was de ontmoeting niet „Niet heel goedemorgen, maar morgen”, maakte Nicole gelijk duidelijk. Ze is nog steeds gekwetst. „Wat er ook aan de hand is: het kan nooit zo groot zijn in een ochtendje dat je alles opgeeft”, zei ze.

De gedragsbioloog van Married at First Sight realiseerde zich dat de twee vooral met elkaar het gesprek aan moesten gaan. Ook Martijn was inmiddels tot die conclusie gekomen. Hij bekende rustig wat te willen eten met Nicole, zonder de camera’s erbij. Dat voorstel kwam voor Nicole als een verrassing. „Ik vind het heel moeilijk. Ik zeg niet nee, maar ik zeg ook niet ja.” Of Nicole op de uitnodiging van Martijn is ingegaan en er sprake is van een verzoening, dat gaan we zien in de aflevering van volgende week.