Gasprijzen weer door het dak na meerdere dalingen

Het leek vorige week de goede kant op te gaan met de gasprijzen: er was een daling en daarna waren er nog meer dalingen. Vandaag is er minder goed nieuws. De Europese gasprijs schoot vanochtend met ruim twintig procent omhoog op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam.

De Europese gasprijs ging vorige week met bijna 40 procent omlaag. Vanochtend is de prijs voor een megawattuur weer omgeschoten naar 260 euro. Dat is ongeveer 21 procent hoger.

Hoe komt de prijsstijging van de gasprijzen?

De prijsstijging hangt samen met het besluit van het Russische staatsgasconcern Gazprom om de leveringen via de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 langer stil te leggen. Gazprom spreekt van „technische problemen”. De pijpleiding tussen Rusland en Duitsland werd woensdag al voor drie dagen stilgelegd vanwege „noodzakelijk onderhoud”. Deze mededeling werd met veel Europese scepsis ontvangen. Vrijdag heerste er opluchting na berichten dat Moskou de gasleveringen zou hervatten, maar Gazprom verklaarde daarna alsnog de pijpleiding langer dicht te houden.

Er wordt gevreesd dat Gazprom de gaslevering via Nord Stream 1 helemaal niet meer hervat. Eerder verlaagde Moskou de toevoer van gas tot 20 procent en weet dit ook aan „technische problemen”. De Europese Unie vermoedt dat het stilleggen een politiek drukmiddel is. Er zijn tal van sancties ingesteld tegen Rusland en dit zou het antwoord van de Russen zijn.

Rusland heeft de gaskraan vooralsnog niet helemaal dichtgedraaid. Het land stuurt nog steeds gas via een route door Oekraïne naar Europa. Dat is echter niet voldoende om de gestopte leveringen door Nord Stream 1 te compenseren.

Angst voor recessie groeit

De stijging van de gasprijzen laat zijn sporen na op de beurzen. De AEX-index op het Damrak is vandaag flink lager geopend en ook de andere Europese beursgraadmeters lieten forse verliezen zien.

Een analist van zakenbank Liberum Capital voorspelt wat er gebeurt als Rusland de gaslevering stopt: „Een einde aan de Russische gasleveringen aan Europa betekent dat de Duitse economie en die van de eurozone onmiddellijk in een recessie zullen belanden.”

De angst voor recessie in Europa, waarbij de energiecrisis een grote rol speelt, zorgt ervoor dat de euro verder wegzakt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De munt was voor het eerst in twee decennia minder dan 99 dollarcent waard. De euro zakte voorbeurs tot 0,9883 dollar en was daarmee op zijn laagste niveau sinds 2002. Omdat olie en andere grondstoffen in dollars worden betaald, gaat de import van ruwe olie in Europese meer kosten. Mogelijk jaagt dit de inflatie verder aan.

Oplossingen vanuit Europese landen

Regeringen van Europese landen nemen maatregelen om de lasten voor huishoudens en bedrijven te verlichten. Zo hopen ze de energiecrisis én de stijgende inflatie het hoofd te bieden. Duitsland trekt meer dan 65 miljard uit voor extra steunmaatregelen en ook Zweden en Finland namen dit weekend extra maatregelen.

Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond stelt dat er vanuit de overheid meer ondernemen moet worden, maar raadt consumenten ook aan om te kijken hoe zij hun energieverbruik en vooral hun gasprijs kunnen verminderen. „Door de thermostaat een graad lager te zetten, kan er maandelijks al veel bespaard worden op de energierekening. Ook korter douchen en woningisolatie zijn efficiënte manieren om de energierekening te verlagen. Het is ook verstandig om de energiemarkt goed in de gaten te houden om te zien of er nog aanbiedingen op de markt komen. Als dat zo is, is het zaak om daar zo snel mogelijk op in te spelen. Deze deals zijn vaak maar voor korte tijd beschikbaar.”