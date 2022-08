Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

4 euro voor een kuub betalen: ‘Deze gasprijs wordt het nieuwe normaal’

Als we de stijging van de energieprijs, en met name de gasprijs, doortrekken, betalen we volgend jaar 4 euro voor een kuub gas. Percentages zeggen je misschien wel veel meer: dit jaar steeg het tarief van gas tot nu toe met 46 procent en werd stroom 26 procent duurder.

Nederlanders vreesden forse bijbetalingen voor energie al, bleek eerder deze maand. Nu wordt dat bevestigd. Een tarief van 4 euro voor een kuub gas wordt het nieuwe normaal, stelt Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond. De directeur van de consumentenorganisatie roept de overheid én burgers op om goed na te denken over het verminderen van het energieverbruik en geeft tips: „We bevinden ons in een energietransitie en moeten ons realiseren dat er een nieuwe werkelijkheid aankomt waar nieuwe, hoge energietarieven bij horen. De tijd dat we nog circa 80 cent voor een kuub gas moeten betalen, is definitief voorbij.”

‘Gasprijs wordt het nieuwe normaal’

De Vastelastenbond onderzocht tariefwijzigingen van acht grote energiebedrijven en kwam zo tot de 26 en 46 procent. De samenleving moet zich voorbereiden op het nieuwe normaal, zo is de vaststelling. Binnen een jaar verdubbelde het energietarief dus bijna. De Vastelastenbond vergeleek de variabele tarieven en kwam, in eigen woorden, „tot schrikbarende conclusies”. Metro schreef eerder al dat Nederland tot de absolute top van Europa hoort als het om de hoogste gasprijs gaat.

Op 1 januari was de gemiddelde prijs voor stroom 52 eurocent per kWh en was 2,12 euro het gemiddelde tarief voor een kuub gas. In 1 juli was dat tarief – ondanks de overheidssteun in de vorm van een btw-verlaging van 12 procent – gestegen naar 55 cent voor 1 kWh stroom en voor 1 kuub gas betaalden we 2,29 euro. Dat was een stijging van respectievelijk 6 en 8 procent. Op 8 augustus bedroeg het gemiddelde tarief voor stroom 66 eurocent per kWh en de gasprijs was 3 euro per kuub.



In het huidige tempo verwacht de directeur van de consumentenorganisatie dat de gasprijs en energierekening nóg verder oplopen. Deze toekomstverwachting schetst een ronduit somber beeld van de energiemarkt. „In dit tempo is de verwachting dat we het nieuwe jaar ingaan met een gasprijs die de 4 euro per kuub benadert of zelfs overstijgt. Klanten die zich nieuw aanmelden of klanten waarvan het contract afloopt, gaan dit bedrag waarschijnlijk al dit jaar betalen. Consumenten met een variabel contract hebben het – tijdelijke – voordeel dat er vooraf (tegen lagere tarieven) al voor hen energie is ingekocht. We krijgen met een verdrievoudiging van de energietarieven die we begin dit jaar betaalden te maken.”

Energierekening 2023 duizenden euro’s duurder

Als de stijging van de energieprijzen doorzet, gaat een gemiddeld huishouden volgend jaar 4.573 euro meer betalen voor stroom en gas. In januari 2022 was een huishouden van drie personen voor hun stroomverbruik 1.768 euro kwijt op basis van een gemiddeld verbruik van 3.400 kWh (berekend op een gemiddeld tarief van 52 cent per kWh). In januari 2023 loopt dat bedrag op naar 3.536 euro, omdat er dan waarschijnlijk 1,04 euro per kWh stroom betaald moet worden. Dat is een verschil van 1.768 euro. De gasprijs is ook flink verhoogd. In januari dit jaar was een huishouden van drie personen met een gemiddeld gasverbruik van 1.500 kuub op jaarbasis 3.180 euro kwijt met een tarief van 2,12 euro per kuub gas . In januari 2023 is er bij hetzelfde verbruik sprake van een bedrag van 5.985 euro op basis van 3,99 euro per kuub gas. Het gaat hier om een verschil van 2.805 euro in een tijdsbestek van een jaar.

🔥 Ingrijpen overheid bij huidige gasprijs noodzaak Wolfert van de Vastelastenbond luidt de noodklok en stelt dat er vanuit de overheid meer actie ondernomen moet worden. Als er niet ingegrepen wordt, gaat dat volgens hem tot een economische crisis leiden die zijn weerga niet kent: „Er is nu sprake van paniek maar dat stelt niets voor met de situatie waar we in 2023 in belanden. Onze energierekening gaat verdrievoudigen en er moet echt wat gebeuren willen burgers het hoofd nog boven water kunnen houden. Nu komt de overheid consumenten tegemoet door de btw op de energiebelasting te verlagen van 21 naar 9 procent, maar dat is niet genoeg. Door de btw volledig weg te halen, worden de kosten gedrukt. Dat helpt. Het is ook belangrijk om minima beter te beschermen tegen de komende tariefwijzigingen.”

‘Let zelf op je energieverbruik’

Wolfert raadt consumenten aan om te kijken hoe zij hun energieverbruik en zo vooral hun gasprijs kunnen verminderen. „Door de thermostaat een graad lager te zetten, kan er maandelijks al veel bespaard worden op de energierekening. Ook korter douchen en woningisolatie zijn efficiënte manieren om de energierekening te verlagen. Het is ook verstandig om de energiemarkt goed in de gaten te houden om te zien of er nog aanbiedingen op de markt komen. Als dat zo is, is het zaak om daar zo snel mogelijk op in te spelen. Deze deals zijn vaak maar voor korte tijd beschikbaar”, besluit de directeur.