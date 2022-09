Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We bereiken waarschijnlijk het zonnigste jaar ooit met meeste neerslagtekort

Dit jaar is ongekend zonnig verlopen: de zon heeft tot dusver al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Weeronline meldt dat gisteren de normale jaarsom van 1773 zonuren werd overschreden.

„Geen enkel ander jaar telde van 1 januari tot en met 4 september zoveel zonuren als dit jaar”, aldus het weerbureau. Dat stelt dat als de zon de rest van dit jaar de normale hoeveelheid schijnt, het aantal zonuren uitkomt op 2150 uur en 2022 de boeken ingaat als zonnigste jaar ooit gemeten. Dat record staat nu op 2100 zonuren in 2003.

Zonnig weer, weinig regen

Het was dit jaar zo zonnig omdat alle maanden zeer zonnig waren. Alleen januari verliep somber, maar vanaf maart brak er een reeks van zes zonnige maanden aan: tot en met augustus scheen de zon elke maand 200 uur. Vooral maart verliep met 245 zonuren recordzonnig, tegen gemiddeld 146 zonuren normaal in maart. De meeste uren scheen de zon dit jaar in augustus, dat waren er 289.

Dat de zon zich zo vaak heeft laten zien in Nederland en het dus te weinig heeft geregend, eist zijn tol op de natuur. Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland stond gisteren op 310 millimeter. Dat is hoger dan ooit eerder in deze eeuw, aldus het KNMI. Het jaar 2018 had tot nu toe het droogste groeiseizoen van deze eeuw met een neerslagtekort van 308 millimeter. Het hoogste neerslagtekort ooit werd in 1976 bereikt en bedroeg toen meer dan 360 millimeter.

Neerslagtekort

Volgens de droogtemonitor van het KNMI heeft het in september in bijna heel Nederland nog helemaal niet geregend. Alleen in delen van Friesland, West-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg is wat neerslag gevallen. Augustus was in heel Nederland een van de warmste en zonnigste maanden ooit. Door de warmte en de zon is veel water verdampt en dat gaat de komende dagen nog door. Onder meer langs de kust, in Zeeland, in de Achterhoek en Twente is het neerslagtekort al dagenlang ruim boven de 300 millimeter.

Door de droogte is de grondwaterstand in ons land ook laag tot extreem laag. In sommige gebieden geldt al een verbod op het oppompen van grondwater. De natuur heeft ernstig te lijden onder de droogte en de lage grondwaterstanden, net als de dijken. Die kunnen uitdrogen. Waterschappen herstellen schades aan de dijken zo snel mogelijk. Waterschap Aa en Maas besproeit de dijk lang de Maas bij Cuijk in Brabant om die voldoende vochtig te houden. Op andere plekken mogen geen schapen meer op dijken grazen, om te voorkomen dat de dieren de kurkdroge grasmat beschadigen.

Kans op regen neemt toe

Voor later in de week neemt de kans op wat regen toe. Maar dat zal de droogte niet verhelpen, aldus de waterbeheerders. Regenwater spoelt weg van de keiharde, uitgedroogde grond. Om de grondwaterstand te herstellen is wekenlang aanhoudend regen nodig. In het voorjaar van 2019 waren op veel plekken in Nederland de gevolgen van de droogte en het neerslagtekort van 2018 nog goed te merken.