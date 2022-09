Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Staande ovatie en complimenten voor tv-comeback Linda de Mol

Linda de Mol is na negen maanden afwezigheid weer terug op de buis. Ze presenteerde gisteravond de aftrap van het nieuwe seizoen van Postcode Loterij Miljoenenjacht. Het publiek trakteerde haar op een staande ovatie en ook kijkers zijn dolgelukkig met haar terugkeer.

De Mol besloot begin dit jaar een sabbatical te nemen. Ze staakte haar televisiewerk en verscheen maandenlang niet meer op de cover van haar blad LINDA. Dit had alles te doen met het schandaal rondom The Voice Of Holland, waarbij haar ex-partner Jeroen Rietbergen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma.

Linda de Mol pinkt traantje weg na staande ovatie

Gisteren was het dan eindelijk zover: haar terugkeer op de vaderlandse televisie. Toen de 58-jarige presentatrice opkwam werd ze getrakteerd op een staande ovatie van het publiek. De Mol hield het daarop niet droog. „Ik dacht: ik ga niet volschieten. Nou, dat is niet gelukt”, vertelt De Mol na het wegebben van het daverende applaus. „Wat ontzettend lief.”

Ze snijdt haar maandenlange afwezigheid kort aan. „Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat ik een tijdje uit de roulatie ben geweest, maar dankzij de steun en lieve berichten van een hele hoop u thuis kan ik oprecht zeggen dat ik heel veel zin heb in dit gloednieuwe seizoen van Postcode Loterij Miljoenenjacht.”

Voor De Mol was het even geleden dat ze op de buis te zien was, maar het was nóg langer geleden dat ze in een bomvolle studio presenteerde. Volgens de blonde presentatrice was dat, door de coronacrisis, alweer drie jaar geleden. „Eindelijk weer in een ouderwets uitpuilende studio. Eindelijk weer duizend man over de vloer. Wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn.”

Kijkers ook dolblij met terugkeer

Ook de mensen thuis zetten De Mol in het zonnetje. Meerdere twitteraars laten weten dat ze hoe fijn ze het vinden dat de presentatrice weer op de buis te zien is. „Wat fijn dat Linda de Mol terug is op tv. Zij leidt Miljoenenjacht nog altijd op de meest knappe manier. Met de ultieme mix van menselijkheid én spannende televisie maken”, schrijft iemand. Een ander: „Linda is fantastisch! Blij dat ze weer op tv is. Die staande ovatie was dik verdiend. Je zal maar zoveel ellende meemaken én ook nog over je heen krijgen vanuit oordelend Nederland. Linda is een topper!”



@_LindadeMol #miljoenenjacht Jaaaaaaa, heerlijk dat Linda weer terug is. Een warm bad. Hopelijk ga je weer heel veel presenteren. Ik heb je gemist en met mij denk ik heel veel andere Nederlanders. — Aldortweet (@aldortweet) September 4, 2022



Wat fijn dat #LindadeMol terug is op TV. Zij leidt #miljoenenjacht nog altijd op de meest knappe manier. Met de ultieme mix van menselijkheid én spannende televisie maken. #vakvrouw — Maurice Wijnen (@mauricewijnen) September 4, 2022



Linda is fantastisch! Blij dat ze weer op tv is. Die staande ovatie was dik verdiend. Je zal maar zoveel ellende meemaken én ook nog over je heen krijgen vanuit oordelend Nederland. Linda is een topper! #lindademol — Karin (@Karin76652922) September 4, 2022



Leuk dat Linda de Mol weer op televisie is. Topwijf! #lindademol — Erik Werkman (@Erik0174) September 4, 2022



Ben blij dat je weer op de televisie bent #LindadeMol Je kan ook aan alles zien dat je er zelf ook blij mee bent, en dat is ook meer dan terecht! #miljoenenjacht — Ivan #CHERFAMILY 🏳️‍🌈 (@CLINKtoCher) September 4, 2022

Je kunt Miljoenenjacht terugkijken via NLZIET.