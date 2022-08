Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gasprijzen dalen flink; hoe kan dat?

Het nieuws dat alles duurder wordt vliegt je om de oren: van de energierekening tot de boodschappen en van het drinkwater tot je biertje. Nu lijkt er eindelijk eens géén slecht bericht te zijn: de Europese aardgasprijzen zijn vanochtend omlaag geknald.

De prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde ruim 20 procent, tot 270 euro per megawattuur. Afgelopen week stegen de prijzen nog met 40 procent. De afgelopen zes weken ging de gasprijs telkens omhoog. Metro schreef eerder dat Nederland tot de absolute top van Europa hoort als het om de hoogste gasprijs gaat.

Daling gasprijzen te danken aan landen die haast maken met vullen reserves

De daling vond plaats na het bericht dat Duitsland zijn gasvoorraden sneller vult dan verwacht. Onze oosterburen doen dit om goed voorbereid te zijn op de komende winter. De Duitse minister van Economie en Klimaat, Robert Habeck, zegt dat de Duitse opslagplaatsen snel vol raken.

Naar verwachting wordt de doelstelling om voor oktober 85 procent van de gasopslag te hebben gevuld in september al bereikt. Vorige maand werd het streefcijfer voor september al gehaald. De opslagen in de gehele Europese Unie waren afgelopen vrijdag voor 79 procent gevuld.

Leveringsproblemen gas blijven aanhouden

De levering van gas blijft een probleem. Rusland draaide de gaskraan grotendeels dicht, waardoor de gasstromen uit het land minder groot zijn dan voorheen. Ook spelen er zorgen over de toekomstige leveringen via de gaspijpleiding Nord Stream tussen Rusland en Duitsland, die vanwege onderhoud stil komt te liggen. Daarnaast kampt de Noorse gasproductie met storingen en is er moordende concurrentie op de markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Oplossingen voor problemen

Regeringen nemen maatregelen om de lasten voor huishoudens te verlichten. Hiervoor trekken zij zo’n 280 miljard euro uit, maar de vraag is of dat genoeg is. Tijdelijk EU-voorzitter Tsjechië roept energieministers van de lidstaten bijeen om oplossingen voor het hele landenblok te bespreken.

Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond raadt consumenten aan om zelf te kijken hoe ze hun gasprijs kunnen verminderen. „Door de thermostaat een graad lager te zetten, kan er maandelijks al veel bespaard worden op de energierekening. Ook korter douchen en woningisolatie zijn efficiënte manieren om de energierekening te verlagen. Het is ook verstandig om de energiemarkt goed in de gaten te houden om te zien of er nog aanbiedingen op de markt komen. Als dat zo is, is het zaak om daar zo snel mogelijk op in te spelen. Deze deals zijn vaak maar voor korte tijd beschikbaar.”